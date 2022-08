O artista brasileiro Hidreley Leli Dião ganhou um presente e tanto no dia do aniversário de Madonna, que completou 64 anos na terça-feira (16). O morador de Botucatu (interior de São Paulo), que costuma publicar os resultados de seus trabalhos nas redes sociais, marcou a rainha do pop em uma publicação e acabou notado por ela.

Na imagem publicada, ele usou recursos de inteligência artificial para imaginar como seria o rosto da cantora atualmente, caso não tivesse se submetido a diversas cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. O resultado agradou a muitos fãs e também à homenageada.

Reprodução de como seria Madonna sem plásticas no rosto. Foto: rede social.

“Hahaha, que ótimo”, escreveu Madonna em uma mensagem privada reproduzida por ele nas redes sociais. Ela ainda fez um pedido para o artista, enviando uma foto da mãe para que ele fizesse o mesmo processo que fez com a foto dela: “Ei, será que você conseguiria dar vida a essa foto? Se conseguir, eu te mando por email.”

Hidreley comemorou muito a mensagem. “Quem faz aniversário é ela, mas quem ganha o presente sou eu”, celebrou. Ele ainda destacou que teve permissão para postar o print da conversa entre os dois.

O artista já havia viralizado em outras ocasiões. Ele ficou conhecido por fazer versões realistas de desenhos animados, como os de “Os Simpsons” e “Aladdin”, e também por imaginar como estariam hoje celebridades que já morreram, como Ayrton Senna e Michael Jackson.