Bruna Marquezine, 25, teve uma madrugada agitada nas redes sociais. A atriz se envolveu em um bate-boca com seguidores, de acordo com registros feitos por internautas, e acabou virando um dos assuntos mais comentados do Twitter neste domingo (14).

Tudo teria começado quando ela foi criticada por não estar de máscara em fotos feitas por paparazzi em que ela aparece ao lado de Enzo Celulari, 23. Os dois estavam fazendo uma trilha na Pedra da Gávea no Rio, mas, enquanto o suposto namorado usava a proteção, ela estava sem o acessório.

LEIA TAMBÉM – Camilla de Lucas bebe demais e tem crise de choro durante festa no BBB

“Tirei a máscara perto do carro, ou quando estava sozinha com as pessoas que estão convivendo comigo, não cruzei com ninguém sem máscara”, teria justificado a atriz. “Só essa semana já fiz dois testes e uma sorologia completa.”

Porém, os internautas passaram a lembrar de outros momentos em que ela foi flagrada sem máscara, além de saídas e viagens em meio a uma fase tão crítica da pandemia. Sobre uma viagem a Fernando de Noronha, onde também foi vista com Enzo Celulari, ela teria afirmado: “Fui e voltei de jato privado só com pessoas que estão convivendo diariamente comigo”. “Só entra em Noronha com o teste impresso na mão e tem que repetir o teste ao sair”, lembrou.

Mesmo assim, os internautas não deram trégua e resgataram diversas postagens da própria atriz criticando quem fazia festas e encontros nesse período. “Não conheço NENHUMA pessoa que não tenha saído de casa desde março do ano passado”, teria lembrado a atriz.

“Em nenhum momento eu liguei o ‘foda-se'”, teria dito. “Refaço meus exames e testes praticamente toda semana. Encontro praticamente o mesmo grupo de pessoas (que quase moram comigo) desde que parei de praticar o isolamento e passei a praticar o distanciamento social. Não escondo nada de ninguém. É tão fácil falar isso quando a vida de vocês não é exposta como a minha infelizmente é.”

A atriz também foi cobrada por ter passado o Réveillon com amigos em uma ilha particular na Costa Verde do Rio de Janeiro. Ela revelou que, na ocasião, o pai dela, Telmo, estava internado com Covid-19, o que fez as críticas aumentarem.

“Você anda comigo? Saiu UMA foto minha sem máscara e vocês começaram o ataque”, disse nos prints. “Você vive comigo para saber que dor eu estou sentindo ou deixando de sentir? Meu pai passou o ano novo sozinho internado por causa desse vírus maldito. Passei a virada chorando por FaceTime.”

A uma internauta que disse que ela deveria ter ficado com a família, ela respondeu: “Essa é você”. “Talvez vocês todas sejam seres muito melhores do que eu”, ironizou. “Eu infelizmente não podia estar com ele no hospital, era indiferente estar em casa ou não, falava com ele todos os dias por telefone e só fui porque Angra fica a duas horas do Rio de carro e já tava tudo pago há meses.”

“Minha irmã estava com as amigas”, completou. “Minha mãe em casa sozinha. Ela também teve. Parem, pelo amor de Deus.”

Como as críticas não cessaram, a atriz acabou desativando o perfil no Twitter. Poucas horas depois, ela voltou com um pedido de desculpas. Todas as mensagens teriam sido apagadas. “É… dei show de impulsividade”, admitiu. “Passando aqui para dividir com todos aqueles que me acompanham e me respeitam que vou tirar um tempo para repensar todas as minhas atitudes e rever a maneira como devo lidar com esses tempos difíceis.”