Um momento inusitado chamou a atenção de internautas durante a transmissão de um telejornal ao vivo, na noite desta quarta-feira (28). O apresentador Fabian Londero encerrava o jornal NSC Notícias quando um cachorro passa tranquilamente ao lado da bancada.

A cena foi registrada em Santa Catarina. Pouco antes dos créditos serem exibidos, uma vira-lata caramelo caminha em direção à redação do jornal. Nas redes sociais, Londero compartilhou o momento com os seguidores e disse que a cachorra “não anda, mas desfila.”

A cadela, que recebeu o nome de Brenda, foi adotada pelos profissionais da emissora e já virou até mascote no local. Na publicação, Fabian afirmou que “a Brenda nos surpreende a cada dia.”

Nos comentários, diversos seguidores disseram adorar a participação especial. “Estava assistindo e achei o máximo. Parabéns equipe por tanto amor, passou leve e segura, amada e respeitada”, disse um perfil que se identifica como Tanize.

Já outro disse que a cachorra estava tranquila pois iria descansar após o trabalho. “A tranquilidade de terminar o expediente com a sensação de dever cumprido.”

