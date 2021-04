Apesar de já ter votado em Camilla em diversos paredões no BBB 21, Caio se entendeu com a carioca e confidenciou a Gilberto que não a colocará na berlinda no próximo domingo (11). O fazendeiro pretende votar em Thaís e, aproveitou que estava sozinho com o doutorando no Quarto Cordel para ensaiar seu discurso de votação.

“Já tinha algumas semanas que eu não votava, a nossa relação estava muito boa, massa, foi muito natural. E, na minha situação na Prova do Líder, eu estava muito tenso, estava rezando muito ali dentro da minha cabeça para ganhar, porque eu sabia do risco que eu tinha de ir para o segundo Paredão seguido. Na hora que saiu para eu falar o nome, infelizmente, a minha cabeça não conseguiu reunir todos os fatores para eu chegar nessa decisão minha de hoje. E eu coloquei a Camilla”, relembrou Caio, referindo-se a disputa que poderia ter mandado a influenciadora direto ao Paredão.

“Acho injusto votar em uma pessoa que se aproximou de mim, que não vota mais em mim, indicar uma pessoa que está falando bem de mim, que não me julga mais no Jogo da Discórdia, votar em uma pessoa que foi a primeira a chegar em mim quando o Rodolffo saiu, pegou nas minhas duas mãos e falou assim: ‘você não vai ficar sozinho, você não está sozinho’. Votar nela e deixar de votar em uma pessoa que era próxima, se afastou e começou a votar em mim”, justifica o fazendeiro.

“Eu sempre estive nos lugares do mesmo jeito, inclusive, não me afastei de ninguém. Fiz foi me aproximar até da Camilla que era distante, infelizmente meu voto hoje é na Thaís”, finalizou Caio, ouvindo de Gilberto, que foi perfeito em sua argumentação.

O paredão deste domingo contará com quatro indicações. O primeiro nome é Fiuk, que foi direto ao Paredão ao perder a disputa na chamada Final do Mal, na Prova do Líder, que deu a liderança a Caio, nesta quinta-feira (8). O fazendeiro será responsável pelo segundo indicado e os participantes que completarão a berlinda serão os dois mais votados pela casa.