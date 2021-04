Caio foi eliminado no paredão desta terça-feira (20), o 12º décimo do Big Brother Brasil 21 (Globo). O fazendeiro foi quem mais votos (70,22%) para deixar a casa e está fora da disputa.

Fiuk e Gilberto, que disputavam o Paredão, permanecem na casa. Eles ficaram com 27,89% e 1,79% dos votos, respectivamente. Gilberto e Caio foram indicados em uma votação dupla pela líder Viih Tub.

Conforme informado por Tiago Leifert no dia da prova do líder, quatro pessoas foram indicadas ao paredão e as duas votadas pela casa disputaram a prova Bate e Volta.

Após dizer para Camilla que o vencedor do Anjo dessa semana era autoimune e que ela, portanto, não poderia ser votada, Leifert convocou Viih Tube a anunciar seus dois votos: um de sua preferência e, o outro, necessariamente, um dos três participantes do Monstro.

“São oito pessoas de quem quero ser amiga lá fora. Não tenho nada para falar de ninguém e isso acaba sendo difícil nesse momento que estou vivendo agora. Então, meu único critério é afinidade”, disse a influenciadora ao mandar Gil e Fiuk ao Paredão.

Os outros participantes descobriram quando foram ao confessionário que teriam que indicar dois nomes à berlinda. Cada um que votava ia para o quarto sem falar nada aos colegas, para que, dessa forma, nenhum deles tivesse vantagem na hora de escolher quem queriam na berlinda.

Com votos de João, Camilla, Juliette e Gil, Arthur foi o primeiro indicado ao Paredão pela casa. O outro nome teve que ser decidido por Viih Tube, já que Pocah, Juliette, João e Caio, empataram, com três votos cada.

Com lágrimas nos olhos, Viih Tube disse que não conseguia votar em Pocah, de quem tinha se aproximado no reality e, dessa forma, mandou Caio ao Paredão. O fazendeiro e Arthur disputaram a Prova Bate e Volta. Eles sortearam a ordem de cada um no jogo e realizaram a tarefa alternadamente.

Pinhatas suspensas foram espalhadas pelo jardim com símbolos gráficos no chão, abaixo de cada uma delas. Três delas estavam premiadas e, ao serem quebradas, tinham papel dourado em seu interior. Arthur ganhou ao encontrar duas delas antes de Caio.

Cada um dos participantes teve 30 segundos para defender a permanência na competição. “Tenho tentado superar minhas dores e saudade para viver isso aqui. Estou muito feliz em estar no programa”, disse Caio, pedindo para ficar.

Fiuk disse que por mais que tenha pensado no que dizer, o nervosismo não permitia que o fizesse. “Quero pedir do fundo do meu coração para ficar aqui. Quanto mais chega perto, mais queremos ficar”, disse.

Gil finalizou as argumentações dizendo que quer chegar à final do programa. “Sempre foi meu sonho estar aqui. Fiz de tudo. Não tive medo, eu vim para o jogo e por isso me embananei. Sou muito intenso, por favor me ajudem”, pediu o doutorando.