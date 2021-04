Caio é o novo líder do BBB 21 (Globo). Ele levou a melhor na prova realizada ao vivo durante a edição do programa desta quinta-feira (8).

Também durante o programa, Fiuk foi mandado para o paredão. O ator e cantor perdeu a “final do mal”, na qual dois participantes foram escolhidos pelos finalistas para disputarem uma vaga na berlinda.

A primeira fase da prova, que consistia em usar um cabo para deslizar discos sobre uma superfície lisa, era em duelos. Quanto mais longe o disco fosse, mais pontos eram somados. Porém, se a pessoa fizesse muita força, ela caia em uma área que valia zero.

Para começar, a última líder, Viih Tube, sorteou quem começaria. Ela sorteou Fiuk, que escolheu disputar a prova contra Pocah. A cantora conseguiu melhor pontuação e foi classificada para continuar.

Ela escolheu que João Luiz seria o próximo a jogar. Ele desafiou Arthur. O instrutor de crossfit levou a melhor. Ele escolheu Caio para continuar o jogo.

Caio escolheu disputar a prova contra Thaís. Os dois empataram em pontos, mas no desempate, foi ele quem levou a melhor. Ele escolheu Camilla de Lucas para ser a próxima a jogar.

Camilla, por sua vez, desafiou Gilberto. A influenciadora digital foi quem fez mais pontos. Ela escolheu Juliette para começar a última rodada, que contou ainda com Viih Tube.

A youtuber foi quem se classificou para continuar na disputa, após Juliette errar nos dois lançamentos a que tinha direito.

Na segunda fase, a ordem de participação era a mesma da primeira: Pocah, Arthur, Caio, Camilla e Viih. Cada um tinha um lançamento e os dois melhores passariam para a última fase.

Com 80 e 50 pontos respectivamente, Arthur e Caio foram para a final. Dessa vez, eles sortearam a ordem em que jogariam, sendo Caio o primeiro a participar.

Nesse momento, o apresentador Tiago Leifert avisou que haveria também uma “final do mal”, na qual quem perdesse estaria no paredão. Caio escolheu Camilla de Lucas para participar, enquanto Arthur optou por Fiuk.

Camilla fez 170 pontos, enquanto Fiuk só conseguiu 70 pontos. Com isso, o ator e cantor está no paredão. Se a dinâmica das semanas anteriores se repetir, ele poderá se salvar na prova Bate e Volta, no domingo (11).

Na última etapa, cada finalista tinha dois lançamentos. Caio somou 170 pontos. Já Arthur conseguiu apenas 50 pontos no primeiro arremesso, sendo matematicamente impossível alcançar o colega. Com isso, Caio se tornou o líder da semana.

