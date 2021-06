Camilla de Lucas, 26, anunciou nesta quinta-feira (24) que assinou contrato com a Globo.

A informação foi divulgada nas redes sociais da influenciadora digital com um vídeo em que ela aparece brincando com frases ditas por ela durante o ‘Brother Brasil Brasil’ deste ano. “Prazer, Camilla de Lucas”, repete ela. “Beijinhos, beijinhos, pode ir.”

“É com extrema alegria que venho finalmente anunciar que volto para a comunidade com um contrato global”, comemorou Camilla. “A planta virou árvore e logo, logo vocês verão os frutos!”

Os perfis oficiais da emissora parabenizaram ela pela chegada. Porém, não foi informado o que a influenciadora digital fará na emissora. Camilla já afirmou, em outras ocasiões, que gostaria de seguir a carreira de atriz.

Gil do Vigor e Juliette também anunciaram seus contratos sem dar muitos detalhes sobre os projetos em que estariam envolvidos. O economista teve um livro lançado pela editora do grupo, enquanto a advogada virou embaixadora do Globoplay.

Neste ano, a influenciadora Rafa Kalimann, do BBB 20, estreou um reality show no serviço de streaming. Porém, o programa não foi muito bem recebido e costuma ser alvo de críticas nas redes sociais.