Com 5,23%, Camilla de Lucas, 26, é a segunda colocada do Big Brother Brasil 21. Ela era uma das finalistas ao lado da amiga Juliette Freire, vencedora da edição, e do cantor Fiuk, na noite desta terça-feira (4).

A influenciadora digital entrou no BBB 21 no Grupo Camarote, com status de famosa. Mas já tinha tentado entrar outras duas vezes, como anônima, com vídeo de inscrição.

No decorrer do jogo, Camilla foi criticada por outros brothers que diziam que ela ficava em cima do muro e não tomava partido de nenhum lado. Fiuk, seu adversário na final, disse para Gil e Sarah que ela era muito boazinha e tinha muito medo de se comprometer no jogo.

No entanto, Camilla se posicionou quando a cantora Karol Conká insinuou que ela estava ao lado de Gil após ele “explodir” por fofoca. ‘Você pode ser a Karol Conká ‘braba’ lá fora, mas aqui tem outra ‘braba’ também”, disparou contra a cantora.

Quando Karol tentou levar o embate das duas para o lado da militância foi cortada pela influencer. “Não vem levantar militância em questão de afinidade, não. Eu não sou obrigada a me dar bem com você. Tá levantando pauta militante por quê? Como se eu tivesse obrigação de ter afinidade com você por ser preta. Eu não sou otária e não fico caindo na sua não”,

Camilla também chegou a ser chamada de planta por outros participantes, mas foi ela quem deu um emoji de planta no queridômetro do reality para Nego Di. Em uma festa ela confessando ao humorista que havia dado o emoji porque achava o jogo dele estranho. “Fui eu que te dei planta”, disse.

A influenciadora Camilla de Lucas ganhou destaque em 2020 por meio do Tik Tok. Ao ser confirmada como uma das participantes do Big Brother Brasil 21, ela possuía, até 19 de janeiro 2,9 milhões de seguidores só no Instagram, número que hoje é de 9,7 milhões de seguidores.

Seu sucesso começou com vídeos curtos e bem-humorados divulgados nas redes sociais, onde ela brinca com situações do cotidiano. Além de seguidores anônimos, Camilla também chamou a atenção de famosos, como Regina Casé e Taís Araújo, que elogiaram a influenciadora em comentários em seus vídeos. “Tenho 26 anos com carinha de 18, toda natural, bonita ‘pra’ caramba”, brinca Camilla.

A “blogueirinha real”, como ela se descreveu em entrevista ao site do jornal O Globo, diz que após receber os elogios por seu trabalho pretende começar um curso de atuação. Começou sua carreira em 2017, mas foi em 2020 que ela se tornou um fenômeno na Internet. Ela já faz parte da Agência Mynd, que também cuida da vencedora do BBB 20, a médica Thelma Assis.

Camilla estudava contabilidade, e até pouco tempo atrás, trabalhava em uma imobiliária. A criadora de conteúdo decidiu morar sozinha durante a pandemia, mas afirma que seu namorado fica com ela de segunda a sexta-feira em seu apartamento. Ela diz que quer se casar: “Já não aquento mais olhar para essa aliança de prata, quero colocar uma de ouro aqui. Quero casar!”.

A influenciadora prometeu que não seria quieta no BBB, mas que também não tem o perfil de “barraqueira”. “Acho que as pessoas têm uma impressão de mim de ser muito barraqueira, mas eu não sou. Sou aquela pessoa justiceira, que o certo é certo, o errado é errado. Mas eu vou lá para me expor mesmo, mostrar minha personalidade”.