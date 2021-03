Camilla de Lucas fez uma mudança no visual nesta segunda-feira (22) e tirou as tranças. A influenciadora digital contou com a ajuda de João Luiz, Sarah e Carla Diaz e, ao terminar a mudança, declarou: “Liberdade, liberdade!”.

A sister estava animada para tirar suas tranças e o professor de geografia brincou que os internautas estariam comentando sobre a decisão. “O Twitter agora: Camilla de Lucas se prepara para tirar suas tranças”, disse João.

Camilla de Luca após tirar as tranças. Foto: Globoplay.

Enquanto os brothers soltavam as tranças de Camilla, começaram a cantar a música “Pretty Hurts” (2013) da cantora Beyoncé, 39. Quando a influenciadora apareceu com seu cabelo natural, os internautas fizeram muitos elogios.

A ex-BBB Lumena Aleluia também falou sobre Camilla em seu Twitter: “Eu me arrependo de muitas coisas no programa, uma delas é de não ter me aproximado mais da Camilla. Que mulher!”, escreveu a psicóloga e DJ.

A assessoria de Camilla respondeu ao comentário de Lumena brincando com as palavras usadas pela ex-sister: “Independente das situações internas, do que foi feito e falado dentro da casa, o tempo é a resposta. Desejamos sucesso e muita luz na sua nova jornada! Agradecemos pelo comentário, viu?”

Em seus vídeos que se tornaram virais, a criadora de conteúdo digital sempre apareceu com perucas. Segundo o portal de notícias Hugo Gloss, ela ainda pretende utilizar perucas mas quis mostrar seu cabelo natural dentro do programa.