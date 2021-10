Estão dando o que falar na internet os vídeos postados pelo cantor americano de country music James Davy. Casado com uma brasileira, ele se revelou um apaixonado pelo sertanejo brasileiro. Num dos seus vídeos de maior sucesso, que já superou a marca de 1 milhão de visualizações, ele se emociona assistindo e analisando o vídeo da música “Sinônimos“, gravado por Chitãozinho e Xororó, com participação de Zé Ramalho.

Assista e divirta-se!

A paixão pela música brasileira vem do coração mesmo. Fã de Xororó, ele compara o cantor e músico brasileiro com a lenda do country music Willie Nelson. Chitãozinho e Xororó fizeram sucesso nos anos 1990 gravando com outro americano, Billy Ray Cyrus, destaque do country americano (assista ao vídeo no final do texto). Já Willie Nelson, também já gravou com sertanejos brasileiros, mas foi com a dupla Zezé di Camargo e Luciano.

+ Leia mais: Após perder vocalista pra covid-19, Roupa Nova fará três shows em Curitiba em outubro

Os vídeos recebem muita interação de brasileiros, que elogiam a atitude do cantor e sugerem outras músicas para ele assistir e comentar. Entre os outros cantores nacionais, que o gringo já reagiu em seus vídeos, estão nomes como Thaeme e Thiago, Bruno e Marrone, Gusttavo Lima e Jorge e Matheus.