Carla Diaz, 30, respondeu a perguntas dos fãs em seu Instagram neste domingo (11). Em um quadro que chamou de “Diaz de Caixinha”, a atriz falou sobre sua participação no reality.

Ela diz que construiu amizades verdadeiras com Camilla, João, Pocah e Juliette. Porém, quando foi questionada sobre seu relacionamento com Arthur foi categórica em afirmar que não pretende levar a história adiante.

“Sempre fui muito sincera e verdadeira com os meus sentimentos. Tudo o que eu vivi lá na casa foi de verdade. Porém, quando eu saí, me deparei com uma realidade muito diferente. Até porque, na casa, só temos uma visão parcial das coisas. Quando saí, vi muita coisa que me deixou muito chateada e decepcionada”, disse a atriz, referindo-se ao instrutor de crossfit.

“Não foi o que me falaram, não, eu vi! A partir disso, acabei sentindo e pensando diferente. Dessa forma, essa história não me pertence mais. Espero que vocês me entendam e me respeitem, por favor. Foi uma decisão que eu tive”, esclareceu Diaz, dizendo em seguida que a parte boa que ficou do relacionamento é o carinho que continua recebendo das pessoas que torciam pelo casal, chamados de “Carthur”, junção do nome de ambos.

“É isso que eu quero para a minha vida: esse carinho, preocupação, respeito, amor, reciprocidade. E sempre recebo mensagens dizendo que estão comigo independentemente do que aconteça. Quero vocês para sempre na minha vida. Mesmo. Amo o carinho de vocês e sou muito grata por tudo que fizeram por mim. Amo vocês”, disse a atriz, Ela explicou em seguida que se ajoelhar para Arthur, assim que voltou do quarto secreto para a casa do BBB, foi uma brincadeira, pois o instrutor de crossfit havia feito o mesmo gesto ao flechá-la, demonstrando interesse em ficar com ela. “Foi brincadeira de casal”, finalizou a atriz