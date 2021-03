Carla Diaz está desconfiada de um possível interesse de Sarah em Arthur no BBB 21 (Globo). A atriz confidenciou aos amigos Camilla de Lucas e João Luiz que acredita que a consultora de marketing digital deu em cima do instrutor de crossfit enquanto ela esteve no quarto secreto.

“A Sarah deu em cima do Arthur”, disse durante bate-papo no jardim. Os amigos, no entanto, afirmaram que não viram nada nesse sentido. “Eu estou falando sério, estou falando bem sério”, confirmou Carla. “Eu senti isso assistindo em alguns momentos, ela cantava olhando para ele.”

As suspeitas aumentaram porque as câmeras do programa focaram Arthur enquanto Sarah estava falando de alguém. “Teve uma hora que ela elogiou um homem, só que os áudios estavam entrelaçados”, contou.

“Não lembro com quem ela comentou e aí eu fiquei assim: ‘Ahn, o que ela tá falando?’ Sabe quando duas pessoas falam juntas? Mas eu vi que ela estava elogiando um homem”, disse. “Aí cortou para a imagem do Arthur e foi para a Sarah.”

Com mais uma negativa dos amigos, ela finalizou: “[Juro] por Deus”. “Eu estou falando o que eu vivi”, comentou. “Falei: ‘Cara, será que eu estou entendendo errado? É porque eu sou muito lenta às vezes. Mas eu vi isso. Se tem alguma coisa ou não, aí são outros quinhentos, mas rolou isso.”

Na internet, Carla tem sido chamada de Mamacita 2.0, em referência ao apelido de Karol Conká, já eliminada do programa. A cantora, que estava “ficando” com Bil (Arcrebiano), acusou justamente a atriz de estar dando em cima do modelo.

Durante a festa Holi Festival foi tirar satisfação com Carla ao ver as supostas investidas da atriz. “O caminho está livre, está aberto. Eu não vim aqui para competir por boy”, disse a cantora. “Não pira. Eu e Bil é ‘brodagem’. Não passa disso”, respondeu a atriz.