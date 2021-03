Após a felicidade por ter levado não só a liderança, mas um carro zero na última sexta-feira (19), Gil teve que lidar com a difícil decisão de escolher um nome para votar na noite deste domingo (21). Pouco antes do início da votação, o doutorando chegou a uma conclusão e decidiu colocar Rodolffo na berlinda.

“Aqui dentro precisamos fazer uma ponderação entre cabeça, coração e razão. Imaginei que seria um voto simples. De fato, não concordo com as piadas que foram feitas, mas me dói muita tomar essa decisão, de verdade”, justificou Gil, citando brincadeiras feitas pelo sertanejo com o vestido de Fiuk na festa deste sábado (20), o que surpreendeu o emparedado.

Antes, porém, Viih Tube, o Anjo da semana, imunizou Thaís. A casa não poderia, portanto, votar na dentista, em Sarah – que ganhou imunidade ao conquistar a prova do líder junto com Gil- e em Fiuk e Carla, que foram os primeiros a deixar a disputa pela liderança indo direto ao Paredão. Além disso, o economista estava imune e a indicação dele, Rodolffo, já no Paredão, também não poderiam ser votados.

Rodolffo, Pocah, Sarah e Caio indicaram Juliette ao Paredão. Já Carla, Thaís, Viih e Camilla votaram em Caio, o que somou quatro votos à advogada e outros quatro ao fazendeiro, deixando para Gil a difícil tarefa de desempatar e escolher mais um indicado entre os dois.

Com lágrimas nos olhos, o economista disse que teve desentendimentos com Juliette, “mas não conseguiria” indicá-la. Dessa forma, Caio foi o escolhido para ir ao Paredão, podendo se livrar da berlinda na prova Bate e Volta disputada entre Carla, Fiuk e ele.

Como de costume, a prova foi de sorte. Os concorrentes tiveram que passar por três etapas, alternadamente. Na primeira delas, precisaram escolher entre doze portas, sendo que apenas três abririam. Na segunda fase, doze pratos cobertos por tampas foram distribuídos em quatro mesas, mas somente três, que quando descobertos mostrassem um café da manhã, davam direito ao participante seguir para a última etapa.

Na derradeira fase, em uma das doze camas forradas havia o símbolo do patrocinador da prova, que só seria descoberto quando o edredom fosse retirado. Caio venceu a prova ao escolher a cama certa. Na dinâmica Dedo-Duro, Juliette e Viih pediram para descobrir os votos de Sarah e Caio, respectivamente. Ambos votaram na advogada.

Carla foi a primeira a defender a permanência na casa. “Aqui estou conseguindo viver cada minuto como se fosse o último, até me apaixonar, eu consegui”, disse a atriz, que citou também a superação de um câncer em seu discuso.

Nervoso, Fiuk pediu para permanecer no jogo. “Estou na mão de vocês, é a experiência mais incrível e intensa da minha vida. Estou saindo do casulo. Quero muito ficar”. Rodolffo apelou ao público para seguir na disputa. “Vivo intensamente aqui dentro, tudo que foi proposto. Nunca imaginei que fosse tão difícil de jogar. Estou na mão do público e peço que me ajudem.