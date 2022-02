A casa do Big Brother Brasil 22 vai ganhar uma novidade nesta semana: A Casa de Vidro. A estrutura terá dois participantes que poderão, ou não, entrar na briga pelo R$ 1,5 milhão, dependendo da decisão do público. A casa de vidro terá o curitibano Gustavo e a pernambucana Larissa. Em vinhetas divulgadas pela rede globo, o curitibano afirmou ser um “heterotop” e Larissa disse ter uma personalidade explosiva.

“O heterotop pintado hoje pela lacrolândia é a pessoa branca, bem sucedida. Eu tenho orgulho de ser heterotop, mas no meu conceito. Pô, eu sou hetero e me considero top”, disse o curitibano de 31 anos, bacharel em direito, em uma vinheta da casa de vidro do BBB 22.

Já a outra participante que pode entrar é Larissa, de 25 anos, de Limoeiro, Pernambuco. “Sou muito comunicativa, mas também sou uma pessoa bem ignorante, explosiva, as vezes sou grossa. Então assim, sou um mix de sentimentos, uma explosão.

A Casa de Vidro será montada na sala de ginástica do Big Brother Brasil 22. “O BBB vai fechar tudo. Não vão beber, não vão comer nada, vão ficar ali enclausurados na Casa de Vidro. Não vão ter acesso a nada da festa”, explicou Ana Furtado, esposa de Boninho, diretor do BBB 22.

Ambos os participantes estão vacinados contra covid-19 e serão testados novamente antes de ingressar na casa. O apresentador Tadeu Schmidt explicou que ou “entram os dois ou não entra nenhum”. “O resultado dessa votação será no próximo domingo [13], antes da formação do paredão. Se a dupla entrar, os dois estarão imunes e, juntos, vão ter que dar um voto aberto. Não é uma indicação, é mais um voto da casa”, disse.