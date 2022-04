Se dentro da casa mais vigiada do Brasil, estar na Xepa é um dos maiores temores dos brothers, fora do BBB a realidade é bem diferente quando os ingredientes caem nas mãos certas. Os chefs Batista e Marly Mazza foram convidados foram convidados pelo Receitas.com, site gastronômico da Globo, para criarem pratos especiais com três insumos que sempre estiveram disponíveis para a turma da Xepa nesta 22ª edição do reality.

Marly elegeu o leite em pó e a rapadura e criou um mousse de deixar qualquer Vip com água na boca. Simples de fazer, a receita você confere mais abaixo. Já Batista optou pelo salgado e ensina a fazer um prato de língua de boi com batata doce, com direito a seus toques pra lá de especiais. Ficou curioso? Então dá uma conferida nas receitas!

LEIA TAMBÉM:

>> Como Dragão, David Junior vence o “The Masked Singer Brasil”

>> Pedro Scooby é eliminado do BBB 22 com 55,95% dos votos

Língua de boi com batata-doce do Batista

Imagem: reprodução / Globoplay.

Ingredientes – Língua de boi

1 língua de boi inteira

1 limão

1 cebola picada

4 dentes de alho picados

200 mililitros de cerveja

3 talos de cebolinha brasileira

10 grãos de pimenta preta ou branca amassada

1 colher de chá de cúrcuma

1 colher de sopa de extrato de tomate

2 folhas de louro

1 ramo de tomilho

Sal a gosto

Ingredientes – Batata-doce

2 litros de água

800 gramas de batata-doce

Sal a gosto

Manteiga de garrafa para dourar

Modo de Preparo – Língua de boi

Lave bem a língua com limão e água. Tempere com sal a gosto, coloque em uma panela de pressão, acrescente os demais ingredientes. Tampe e espere pegar pressão. Após pegar pressão deixa cozinhar por 15 minutos. Retire a língua, retire a pele e corte em rodelas. Cubra com o molho reduzido.

Modo de Preparo – Batata-doce

Coloque a água ferver com sal e acrescente as batatas. Deixe cozinhar por 20 minutos. Retire do fogo, corte em rodelas e doure com manteiga de garrafa. Sirva em uma travessa, comece com as batatas, a língua fatiada e finalize com o molho e a cebolinha brasileira picada.

Mousse de rapadura e leite em pó da chef Marly Mazza

Imagem: reprodução / Globoplay.

Ingredientes

5 claras

7 colheres de leite em pó

3 colheres de rapadura ralada

Modo de Preparo

Coloque as claras e a rapadura em um bowl e misture. Coloque uma panela com água para esquentar em fogo baixo e coloque o bowl em cima. Chamamos esse método de banho-maria. Mexa sem parar com o auxílio de um fuet. Quando a água da panela ferver, mexa por mais 5 minutos e retire do fogo ou quando a clara estiver mais esbranquiçada. Após retirar do fogo, continue a bater com o auxílio de um fuet ou um garfo até chegar ao ponto de clara em neve. Acrescente o leite em pó aos poucos, mexendo a mistura de forma suave. Coloque em colheradas no refratário onde irá servir, e leve para a geladeira por 4 horas. Finalize com rapadura ralada e está pronto para servir.

Web Stories

Carreira Start ups curitibanos que estão inovando o mercado Além da Ilusão Letícia tem um mau pressentimento com o marido Quanto Mais Vida, Melhor Tigrão pede que Neném vá atrás de Rose Novidades! Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana