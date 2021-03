A atriz e cantora Cleo, 38, irritou-se com as reações de Projota e Arthur à indicação do primeiro ao Paredão. O líder da semana, Fiuk, irmão de Cleo, indicou Projota e virou alvo da dupla de amigos.

Logo após a formação do Paredão, Projota tirou satisfação com Fiuk. Em seguida, o rapper conversou com Arthur e o instrutor de crossfit xingou o líder.

“Que tortura assistir essa conversa”, disse Cleo. Antes, ela havia postado um recado para Projota nas redes sociais: “Saia de perto do meu irmão agora”. A artista faz campanha pela saída de Projeta na votação desta terça-feira (16).

“Jogo sujo é podre. Esses boys abusivos em cima do meu irmão botando pressão na hipocrisia. Fica firme meu chaminézim”, escreveu no Twitter, brincando com o fato de Fiuk ser conhecido por fumar muitos cigarros na casa do BBB 21.

A berlinda foi formada com a indicação do líder e dos três participantes mais votados pela casa. Gil, um dos indicados pelos participantes, conseguiu escapar após vencer a prova Bate e Volta.

Os mais votados pela casa foram: Gil, Pocah e Thais. O doutorando pernambucano recebeu votos de Thais, Viih, Pocah e Carla; já a cantora carioca recebeu indicações de Gil, João, Sarah e Juliette e; a dentista goiana foi votada por Rodolffo, Caio, Projota e recebeu o voto duplo de Arthur, que ganhou o benefício por ser o menos votado no paredão falso.

Para a prova Bate e Volta foram espalhadas bexigas gigantes pelo jardim nas cores rosa e azul, o item premiado continha papel picado dourado.

Gil, Pocah e Thais tinham que escolher um dos balões e com um dardo tentar acertá-lo. O doutorando escapou do Paredão ao persistir no número 12, após errar o alvo na primeira tentativa.