A banda britânica Coldplay divulgou nesta terça-feira (4) o adiamento dos shows que faria no Brasil, durante o mês do outubro. Segundo comunicado, o vocalista do grupo, Chris Martin, 45, está com uma infecção no pulmão e recebeu ordens médicas para se afastar dos palcos.

“Com profundo pesar, fomos forçados a adiar nossos próximos shows no Rio de Janeiro e São Paulo até o início de 2023. Devido a uma infecção pulmonar séria, Chris recebeu ordens médicas rigorosas para descansar pelas próximas três semanas. Estamos trabalhando para ter as novas datas o mais rápido possível e divulgaremos mais informações nos próximos dias”, diz o texto.

A banda iria se apresentar em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na capital carioca, os shows seriam entre os dias 11 e 12 de outubro. Já na cidade paulista, as apresentações aconteceriam entre 15 e 22. A última apresentação da banda no Brasil foi durante o Rock in Rio 2022, no dia 10 de setembro.

O roteiro do show casou hits antigos com canções do mais recente álbum da banda, “Music of the Spheres”, com o qual o Coldplay tentou se aproximar das novas gerações, em parcerias com Selena Gomez e com o grupo BTS.

