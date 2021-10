O Boticário buscou inspiração na nostalgia e nas memórias da infância para lançar sua nova linha de cuidados pessoais. Cuide-se Bem e Bubbaloo se uniram para fazer os consumidores reviverem a parte mais divertida da vida. A goma de mascar icônica desde os anos 80, inspirou o cheirinho inconfundível de Bubbaloo tuttifrutti presente em toda a linha, e a textura em calda também aparece em produtos do lançamento, proporcionando uma rotina de cuidados ainda mais deliciosa.

O primeiro bubblegum com recheio lançado nos anos 80 marcou história e até hoje

transita entre gerações, já que reúne fãs que vão de Millenials à Geração Z. A parceria entre O Boticário e Bubbaloo resgata a leveza e diversão para a rotina de cuidados diários, resgatando as memórias nostálgicas dos tempos de infância e adolescência. A nova linha tem um apelo fun e promete ser desejo imediato e gerar muita curiosidade.

A linha chega em edição limitada no dia 6 de outubro e conta com um portfólio completo incluindo alguns dos itens preferidos dos lovers de Cuide-se Bem, loções hidratantes, sabonete líquido, body splash, sabonete em barra, creme de mãos e até um gloss labial de Intense!

“Acreditamos que colaborações entre marcas que tenham sinergia agregam valor para

ambas e geram no consumidor curiosidade e desejo imediato, ainda mais quando se

trata de duas marcas que colecionam lovers ao longo dos anos, como é o caso de Cuide-se Bem e também de Bubbaloo, que traz um apelo nostálgico para muitas pessoas. Com esse lançamento de Cuide-se Bem Bubbaloo, reforçamos a oferta de linhas jovens, acompanhando as tendências atuais de comportamento e mercado”, afirma Vanessa Machado, diretora da categoria Corpo & Banho do Grupo Boticário.

Além da textura, cheirinho e visual que prometem conquistar o público, todos os

produtos da linha são cruelty free e veganos. E os produtos corporais possuem fórmulas que contam com mais de 90% de ingredientes naturais.

Como oportunidade para o lançamento, a linha chegará nos canais de venda com

descontos progressivos que chegam a 30%. Adquirindo um produto o desconto será de 10%; na compra de dois será de 20%; e três ou mais produtos trazem o benefício de 30%. A promoção será válida até 31/10 para as novidades de Cuide-se Bem Bubbaloo e conforme disponibilidade de estoque.

Cuide-se Bem Bubbaloo estará disponível em edição limitada em todas as lojas físicas

do país e no e-commerce da marca, no link www.boticario.com.br, além do app do

Boticário, disponível para as versões Android e iOS.

Também é possível fazer pedidos pelo WhatsApp por meio do número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na sua região. Há ainda a opção de contatar um revendedor da marca pelo endereço boticario.com.br/encontre.