O cantor Edson Cadorini, 46, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Maternidade São Luiz Itaim, em São Paulo, neste sábado (13). O sertanejo, que faz dupla com o irmão Hudson, estava internado na unidade desde segunda-feira (8) para tratar uma pneumonia decorrente da Covid-19.

“Ele está estável e respira espontaneamente, sem a necessidade de oxigênio suplementar. Há perspectiva de alta hospitalar nos próximos dias”, informa comunicado divulgado pela assessoria de imprensa da dupla sertaneja. O artista postou um vídeo em suas redes sociais do momento em que deixou a UTI. Ao som da canção “Foi Deus”, ele é aplaudido pela equipe médica do hospital.

“Meu Deus obrigado! Estou saindo da UTI e indo para o quarto. Foram cinco dias de internação, mais cinco dias de UTI e agora indo para a próxima fase do tratamento. Ainda temos um caminho a percorrer mas chegar até aqui está sendo a maior vitória e superação da minha vida”, postou o artista, agradecendo a toda equipe do hospital, fãs, amigos e familiares. “Quero agradecer a todos”, escreveu.

Os sertanejos Belutti, Fabiano Menotti, João Bosco, Sorocaba, o jogador Dentinho e os apresentadores Geraldo Luís e Faa Morena estão entre as celebridades que comemoraram a melhora do cantor. Edson estava hospitalizado desde o dia 3 de março em leito clínico em Indaiatuba, interior do estado, mas precisou ser transferido para São Paulo, devido ao agravamento do quadro clínico dele.