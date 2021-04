O marido de Paulo Gustavo, 42, o dermatologista Thales Bretas, compartilhou novo boletim médico com o estado de saúde do humorista, que apresentou “sinais de gravidade” em decorrência da Covid-19.

“A situação clínica do paciente é crítica e todos os profissionais têm se empenhado incessantemente pela sua recuperação”, diz a nota publicada neste domingo (11), no Instagram.

De acordo com o comunicado, “as diversas complicações pulmonares já demandaram procedimentos invasivos como broncoscopias, pleuroscopias e colocação de dispositivos intrapulmonares”. “Às fístulas bronco-pleurais identificadas e tratadas somaram-se a complicações hemorrágicas, mas que vêm respondendo, de certa forma satisfatória, à reposição dos fatores da coagulação deficitários”, explica a nota.

A família do ator agradeceu o carinho e orações que vem recebendo e pediu que “continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus”. “Sigamos com fé e pensamento positivo porque Paulo é muito guerreiro e Deus está do nosso lado! Amém”, encerra a nota.

Na mesma postagem, Bretas compartilhou a foto de uma viagem que Paulo Gustavo e ele fizeram ao Santuário de Fátima, em Portugal, exibindo uma imagem da santa, que foi emprestada por uma amiga. “O quadro clínico do meu amor está difícil, mas para ele nada é impossível, e nem pra Ele, nosso Deus, e essa dupla poderosa vai trazer ele de volta pra casa”, desejou o dermatologista.

O ator e humorista está internado desde o dia 13 de março em um hospital do Rio de Janeiro, após receber diagnóstico de Covid. Desde o dia 21 de março, ele também estava respirando com ajuda de ventilação mecânica, ou seja, intubado.

Ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou tendo um agravamento no quadro clínico. Por causa disso, ele agora está respirando com a ajuda de ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea), equipamento que age como um pulmão artificial e oxigena o sangue fora do corpo.