A apresentadora Lívia Andrade, 39, anunciou sua volta a televisão na noite desta terça-feira (16). Ela contou a novidade através de uma publicação em seu perfil oficial do Instagram e não escondeu o programa que irá trabalhar. “Agora é no Domingão Com Huck, na Globo! Plim Plim”, escreveu.

Ela compartilhou um vídeo com a vinheta clássica do Plantão da Globo, e disse estar feliz de retornar para a TV aos domingos. “Quando eu vou voltar para a TV? Agora sim posso responder, de volta no domingo dia, tão especial para mim”, afirmou.

Segundo o site Quem, a artista irá integrar o time de avaliadores do quadro Acredite em Quem Quiser, que deve estrear uma nova temporada no dia 28 de agosto. Ao lado dela, estarão Déa Lúcia, mãe de Paulo Gusatvo, e padre Fábio de Melo, que já esteve no quadro anteriormente.

Antes, Andrade integrava a equipe do Programa Silvio Santos, atração que vai ao ar no SBT também aos domingos. Ela deixou a emissora no ano de 2020.