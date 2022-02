Bárbara deixa o Big Brother Brasil 22 (Globo) nesta noite de terça-feira (15). Ela foi disparada a mais votada com 86,02%. Natália recebeu 9,03% e Arthur Aguiar apenas 4,95%. A votação pela saída de Bárbara tem o recorde de maior rejeição desta edição do BBB 22.

Antes de o resultado ser divulgado, Bárbara afirmou que estava morrendo de medo da sua estreia no paredão e também reforçou a vontade de permanecer no reality. “Não tenho muito o que falar, espero que seja apenas o primeiro paredão e confiar que o que tiver que ser vai ser, e ser o melhor pra todos. Mas eu quero muito muito ficar, quero viver muita coisa”, afirmou.

Ao se direcionar para a porta de saída, a modelo gaúcha pediu para que os colegas de confinamento não cantassem para ela. “Não quero ser chacota”, brincou. “Espero não estar muito cancelada, que o público tenha paciência comigo”, afirmou já fora da casa em conversa com o apresentador.

No discurso, Tadeu Schmidt, 47, relembrou não só a trajetória de Bárbara, mas como também a de Arthur e Natália. Sobre a modelo, o apresentador enfatizou que apesar das alianças fortes na casa, isso não bastou para que ela escapasse do paredão.

“Por uma conjuntura de fatores e escolhas dos outros acabou indo pro paredão. Isso significa que quem continuar no programa é porque está forte? Uma coisa é certa, caiu no paredão tudo pode acontecer. A combinação pode ser desfavorável”, explicou.

Em quatro semanas de programa, Bárbara recebeu apenas um voto para o paredão. No entanto, no último domingo (13), ela foi escolhida por Arthur Aguiar -indicado pela líder Jade Picon- no poder do contragolpe. A modelo disputou a prova de bate e volta com Natália e a amiga Laís.

Além da eliminação de Bárbara, o dia foi agitado e repleto de tensão no BBB 22. A expulsão de Maria na parte da manhã fez com que os participantes ficassem desconcertados. Durante o programa ao vivo Tadeu Schmidt fez questão de reforçar o motivo pelo qual a participante precisou deixar a casa. “A atitude da Maria com Natália no jogo da discórdia configurou agressão e quebrou a regra do programa”, disse. Relembre aqui o momento da agressão.

Até mesmo no seu discurso, Schmidt disse que não tinha se preparado para dizer que restariam apenas 17 participantes, mas sim 18 (contando com Maria). “Aqui estão três personagens que se entregaram no BBB. Não se escondem, falam o que pensam e se posicionam no jogo. Como vieram parar no paredão?”, disse em seguida.

Tadeu Schmidt também informou que Maria está bem, mas não entrou em mais detalhes sobre a situação da participante expulsa. A emissora afirmou que não irá substituir a lacuna deixada por Maria. Ao todo, o s eliminados até o momento foram, respectivamente: Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo e Bárbara.

