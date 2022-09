A noite de sexta-feira foi grandiosa para quem aprecia a boa Música Popular Brasileira. O forró “clássico” invadiu o palco e também a plateia do Teatro Positivo, em Curitiba, que dançou muito ao som de “O Grande Encontro”, show comandado por Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. Um fato, porém, chamou a atenção de todos e emocionou quem esteve no local.

Após a abertura, com o trio cantando canções como “Anunciação”, a cantora Elba Ramalho tomou o microfone para antecipadamente pedir desculpas aos espectadores pela voz rouca e falhando. Uma “friagem” em Vitória da Conquista, na Bahia (segundo Elba, a temperatura no local estava 5°C, com vento e chuva) deu uma balançada na sua saúde, especialmente a vocal.

Mas a revelação não aconteceu naquele momento. Um pouco mais tarde, depois de ceder o palco ao amigo Geraldo Azevedo para seu show solo, Elba retornou para conversar com os fãs. Emocionada, contou sobre após ter contraído a Covid-19, em 2020, os médicos identificaram um nódulo em seu pulmão. Após alguns meses e exames complementares, constatou-se que Elba Ramalho tinha um câncer.

A cantora e atriz de 71 anos já havia se curado de um câncer de mama há 12 anos. “Ele voltou, estava ali no pulmão quietinho. Mas a boa notícia é que não tenho mais câncer de pulmão. A boa notícia é que Deus opera milagres”, disse a cantora. Segundo ela, a cura veio sem quimioterapia, nem radioterapia.

“O médico disse que eu toaria só uns 2 compridos para ver como eu iria reagir. Talvez demorasse dois anos, mas em seis meses PÁ. Depois veio uma segunda parte, uma radiocirurgia que vem e detona tudo. Fiz exames e dois meses atrás não tenho mais nada no pulmão”, disse, para vibração do público.

Elba disse ainda que em compensação, paga-se um preço por tudo isso (referindo-se a falta de voz). Com o apoio de um profissional de fonoaudiologia, ela decidiu subir ao palco e fazer esta revelação. “Eu senti vontade de contar para vocês. Ainda não contei pra ninguém”, disse para os fãs de Curitiba.

Foto: Eduardo Klisiewicz

O show foi um presente para quem foi ao Teatro Positivo. Mesmo com a voz falhando, Elba fez uma apresentação incrível. A voz falhava volta e meia, mas quando não jogava pra galera cantar junto, ela surpreendia pela potência da sua voz.

Alceu Valença, aos 78 anos, fechou a noite cantando alguns de seus clássicos e levantado de vez a plateia, que ignorou o fato de estar num teatro e dançou e pulou ao som da melhor música brasileira.