David Junior é o vencedor da segunda temporada de “The Masked Singer Brasil” (Globo). Vestido de Dragão, o ator cantou “Amazing Grace”. Além do troféu e o prêmio de R$ 150 mil reais, o vencedor também ganhou R$ 100 mil reais em criptomoedas.

Em sua trajetória no programa, ele cantou vários sucessos como “All Of Me”, “Ciclo sem Fim”, “Dança Kuduro”, “Under Pressure” e “Meu Lugar”. “Fiquei muito feliz de poder passar a mensagem que eu queria com o meu repertório que é falar de amor. Acho que gente está vivendo um momento tão difícil no país e no mundo, de uma maneira geral, e que a gente está precisando de um pouco mais de amor, de olhar pro próximo.”

Ele revelou que veio de uma família cristã em que vários parentes cantavam na igreja, mas que não tinha tanta experiência e não sabia se a área da música era possível para ele. O ator já passou por diversas produções como “Sob Pressão”, “Pega Pega”, “Liberdade Liberdade” e “Bom Sucesso”. Para encerrar o programa, ele cantou “Rap da Felicidade”.

Ivete Sangalo fez a abertura do programa com seu hit “Abalou”. Chay Suede se juntou à bancada de jurados composta por Tatá Werneck, Rodrigo Lombardi, Taís Araújo e Eduardo Sterblitch.

A final foi disputada por Camaleão, Dragão e Leoa. Camaleão performou “Bohemian Rhapsody”, “Luar do Sertão” e “No Rancho Fundo” foram entoados por Leoa, e Dragão cantou “Sangrando”. O combate final foi disputado por Dragão, escolhido pela plateia, e Camaleão, indicado pelos jurados.

Na berlinda, Leoa foi desmascarada primeiro e mostrou a atriz Lucy Alves. Os jurados disseram que descobriram a identidade da felina quando ela tocou a sanfona em sua última apresentação “Vou sair diferente daqui, outra artista”, afirmou. “Imagina só, eu aqui, primeira vez em um palco tão completo, que eu pude dançar, cantar, atuar com um cenário, com a luz, com um corpo de balé.”

Lucy se despediu do palco com “Deixo”, homenageando a apresentadora do programa.

No combate final entre répteis, Camaleão cantou a balada “I Don’t Want to Miss a Thing” e dançou com um par romântico da mesma espécie. Na vez de Dragão, Tatá Werneck mostrou que se arrepiou com o hino “Amazing Grace”, que o levou a vencer a segunda temporada do reality show.

Antes de sabermos quem era o ganhador do “The Masked Singer Brasil”, o segundo colocado foi desmascarado e Thiago Fragoso foi ovacionado pelo público e jurados. Ivete Sangalo convidou o ator para uma parceria futura na música. “Para mim, ficou muito claro que a fantasia é uma libertação para a gente que está assistindo porque a gente embarca totalmente naquilo que a gente está vendo”, afirmou. “Eu tenho essa postura como artista, nunca vou entrar numa coisa para fazer pela metade.”

Antes de deixar o programa, o ator cantou novamente o sucesso de Aerosmith.

Foram desmascarados nesta temporada Gretchen, que estava fantasiada como Rosa, Dudu Nobre, fantasiado de Bebê, Leticia Colin, que era a Motoqueira, Beto Barbosa, como Boto, Heloisa Périssé, a Coxinha, Juan Paiva, o simpático Robô, Daiane dos Santos, a Ursa, o jogador Amaral, disfarçado de Cachorro, Aline Wirley, como a Caranguejo, Thaeme, como a Borboleta, e Negra Li, que encantou como a Pavão.

Na semifinal Maria Bonita e Lampião foram desmascarados e revelaram o casal Guimê e Lexa, e Isabel Fillardis estava por trás da fantasia de Abacaxi.

