A cantora Elza Soares, uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos morreu nesta quinta-feira (20), aos 91 anos, no Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa da artistas, ela morreu em casa, de causas naturais.

“É com muita tristeza e pesar que informamos o falecimento da cantora e compositora Elza Soares, aos 91 anos, às 15 horas e 45 minutos em sua casa, no Rio de Janeiro, por causas naturais”, diz o comunicado

E segue a nota, publicada no Instagram da artista. “Ícone da música brasileira, considerada uma das maiores artistas do mundo, a cantora eleita como a Voz do Milênio teve uma vida apoteótica, intensa, que emocionou o mundo com sua voz, sua força e sua determinação. A amada e eterna Elza descansou, mas estará para sempre na história da música e em nossos corações e dos milhares fãs por todo mundo.

Feita a vontade de Elza Soares, ela cantou até o fim”. Assinam o texto Pedro Loureiro, Vanessa Soares, familiares e Equipe Elza.

Em outubro do ano passado, a cantora teve covid-19, mas escapou ilesa da doença. Em 2020, a Escola de Samba Mocidade fez uma homenagem à cantora. Casada com o craque Garrincha, um dos maiores jogadores de futebol do Brasil, Elza morreu no mesmo dia em que o ex-marido, com quem foi casada por vários anos. Garrincha morreu em 20 de janeiro de 1983.

