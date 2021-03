Cristiano, 32, da dupla com Zé Neto, voltou para casa neste sábado (27), depois de ficar internado por causa da Covid-19. A notícia foi publicada nas redes sociais de sua esposa, Paula Vaccari, que gravou o reencontro do cantor com os filhos Pietra e Cristiano.

“Obrigada, obrigada e obrigada, meu Deus, por tudo. A ti toda honra e toda glória. Foram dias sufocantes, sombrios e angustiantes, mas Deus esteve conosco cuidando e fortalecendo. O @crisznec está de volta conosco em casa e aqui juntos vamos nos cuidar”, escreveu ela.

“Continuaremos unidos em oração para todos que necessitam de um sopro de vida, para que esse vírus vá embora, para que a vacina chegue para todos o quanto antes”, completou.

Ela também havia publicado, nesta sexta, um outro vídeo, dessa vez de sua mãe, voltando para casa depois de ficar 11 dias na UTI por causa do novo coronavírus. “Hoje tivemos minha mãe de volta à nossa casa”, disse na ocasião.

Cristiano havia sido internado no Hospital de Base, em São José do Rio Preto (SP), no começo da semana. Ele havia apresentado oscilação em sua saturação de oxigênio e, por isso, a equipe médica resolveu deixá-lo em observação.

No ano passado, Zé Neto também teve Covid-19. Em junho, ele procurou atendimento também no Hospital de Base de São José do Rio Preto após apresentar sintomas como tosse, espirro e febre. Semanas depois, no entanto, o sertanejo publicou um vídeo nas redes sociais tirando sarro do isolamento social necessário para o combate à pandemia.

Na gravação, ele aparecia em um encontro de amigos, em que todos estavam sem máscara. Depois de receber críticas, ele falou sobre o assunto durante uma live com Cristiano, em que condenou o que chamou, na ocasião, de cultura do cancelamento e chamou as pessoas que o “cancelaram” de babacas.