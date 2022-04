Gustavo venceu uma prova de habilidade e se tornou o novo líder do Big Brother Brasil 22 (Globo). É a segunda liderança do curitibano, que foi líder pela primeira vez no fim de março. Antes de entrar na casa, Gustavo falou que era do estilo “heterotop”.

Para a dinâmica desta quinta (14), a produção do reality montou uma plataforma íngreme no gramado. Os brothers precisavam montar nela um circuito com itens de maquiagem, para que uma bolinha deslizasse pelos objetos e caísse numa caçapa.

Arthur Aguiar foi o primeiro a jogar e montou o circuito em pouco mais de cinco minutos. Em seguida, Douglas foi eliminado porque não conseguiu bater o tempo de Arthur. Terceiro a jogar, Gustavo destronou o ator, ao fazer com que a bolinha entrasse na caçapa com menos de dois minutos.

O apresentador, Tadeu Schmidt, ficou impressionado com a rapidez do curitibano e disse que nem os produtores conseguiram bater esse tempo durante os testes na plataforma. Nenhum dos outros participantes conseguiu alcançar a velocidade do brother. Após vibrar com a vitória, Gustavo chamou Pedro Scooby e Arthur para o VIP.

No próximo paredão, que será quádruplo, será quádruplo, o brother irá indicar duas pessoas. A casa escolherá outro participante no confessionário, e este terá direito a um contragolpe. A formação acontece na sexta (15).

