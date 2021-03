O casamento de D’Black e Nadja Pessoa terminou há quase um ano, mas as confusões envolvendo o ex-casal ainda continuam rendendo. Os participantes do Power Couple (Record) são alvo de uma ação de despejo por falta de pagamento na Justiça de São Paulo.

O processo tramita na 1ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e foi aberto pela proprietária do imóvel. No entanto, nem o cantor nem a atriz e apresentadora foram encontrados pelo oficial de Justiça para serem notificados da ação.

O apartamento ao que o processo se refere é o que eles moravam juntos em São Paulo. Segundo o processo, além do aluguel, que não é pago desde setembro, o casal também era responsável pelas contas de condomínio, IPTU, água e luz do imóvel. Procurados pelo F5, D’Black e Nadja Pessoa não se manifestaram até a última atualização deste texto.

O casamento deles acabou em maio de 2020, quando o cantor publicou sobre o término nas redes sociais. Pessoa, por sua vez, afirmou ter ficado sabendo do fim da relação pela internet. “Não foram dez dias foram dez anos de momentos inesquecíveis, dias felizes e dias difíceis, risos e lágrimas, vitórias e derrotas”, disse ele na ocasião.

“Foi tudo muito intenso, um turbilhão de emoções que me tomaram o coração e transformaram nossas vidas para sempre”, continuou. “No dia 21/5 […] foi a última vez que tive contato pessoal com Nadja e graças a Deus ela estava bem e desde então estou no RJ com meus pais.”

“Até agora não sei porque separei”, rebateu ela na época. “Não teve motivo algum e fiquei sabendo pelas redes sociais.”