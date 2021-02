Seja pop, funk, sertanejo ou pagode. A plataforma YouTube identificou os potenciais artistas que são promessa para 2021. Na lista, que foi feita por meio de uma metodologia baseada em dados, está a dupla paranaense de sertanejo Mariana e Mateus, de Londrina.

O YouTube Brasil aposta nesses novos nomes, incluindo os paranaenses, para alcançar novos públicos e se tornarem os próximos grandes artistas do Brasil.

A lista de reprodução oficial com as promessas brasileiras deste ano estará disponível ao longo de 10 semanas e foi definida pela combinação de várias informações, como volume de streaming na plataforma, visualizações no YouTube e tendências de buscas no Google.

As discussões que acontecem e esquentam as redes sociais também foram consideradas para listar os potenciais de sucesso. Confira:

Elana Dara

Elana Dara. Foto: divulgação.

Gênero: R&B/ Pop

Sempre acompanhada de seu violão, a curitibana Elana Dara é uma das apostas do pop nacional com uma sonoridade que transita pelo pop, R&B, trap e MPB. Em 2020, lançou quatro singles, entre eles “Ninguém dá certo cmg”, com mais de 7 milhões de views no YouTube, além de parcerias com nomes como Nilo, Papatinho, PK e Xamã. Para 2021, Elana pretende lançar mais um single e prepara seu primeiro EP autoral.

Guga Nandes

Guga Nandes. Foto: divulgação.

Gênero: pagode

Guga Nandes é a nova aposta de pagode no Brasil. O cantor carioca iniciou na música cantando na igreja e em programas de calouros na TV. Apadrinhado por Mumuzinho e Ferrugem, viralizou em 2020 com a faixa “Presentinho”, do projeto “Pra não desgrudar”, que também virou DVD. Este ano, iniciou uma proposta que prevê lançamentos de EPs pela Universal Music.

Japinha Conde

Japinha Conde. Foto: divulgação.

Gênero: Forró

Natural do Rio de Janeiro, Lorraine Silva, a Japinha Conde, assumiu os vocais do Conde do Forró em maio de 2020 e virou sucesso instantâneo, impulsionada por “Romance Desapegado”, hit que soma mais de 180 milhões de views no YouTube. Ascensão meteórica que fez o tradicional grupo de forró eletrônico apostar as fichas em sua carismática vocalista, que promete voar ainda mais alto em 2021, com regravações de canções do Conde do Forró e parcerias com grandes nomes da música brasileira.

Kyan

Kyan. Foto: divulgação.

Gênero: Rap

Mesquita da SIlva cresceu na Praia Grande, na Baixada Santista, ouvindo os relíquias locais do funk ostentação. Após quase desistir da música em 2019, partiu para o trap, deixou de ser Renan MC e renasceu como Kyan. Aliando-se ao produtor MU540 e atualmente como parte do time da Ceia, ao lado de nomes como Djonga e Clara Lima, promete lançar singles com grandes participações em 2021.

Majur

Majur. Foto: divulgação.

Gênero: MPB

Majur dos Santos Conceição nasceu em Salvador (BA). Começou a cantar aos 5 anos e, em 2016, montou uma banda para se apresentar nas noites de sua cidade. Lançou seu primeiro trabalho em 2018, Colorir, um EP de 3 faixas. Em junho de 2019, apareceu como artista convidada na música “AmarElo”, junto de Emicida e Pabllo Vittar. Lançou seu primeiro single solo em agosto do mesmo ano, “20ver”. O ano de 2021 promete o lançamento de seu primeiro álbum, que será dividido em duas partes.

Mariana & Mateus

Mariana & Mateus. Foto: divulgação.

Gênero: Sertanejo

Os irmãos Mariana & Mateus, de Londrina (PR), cantam desde pequenos. Eles se arriscam por diversas variações do sertanejo – modão, vaneira, funknejo, romântico -, e já gravaram com Naiara Azevedo e Thaeme & Thiago. O EP “Lado a Lado – Vol. 01” – que conta com o hit “Ela Na Farra E Eu Na Fossa”, com mais de 2 milhões de views no YouTube -, fechou o ano da dupla em alta. O ritmo de lançamentos deve se repetir em 2021, que já começa com o EP “Lado a Lado Vol. 02”.

Petter Ferraz

Peter Ferraz. Foto: divulgação.

Gênero: Bregadeira/Brega Funk

Aos 25 anos, o baiano João Paulo Oliveira Nascimento, mais conhecido como Petter Ferraz, viu sua vida mudar graças ao hit “Amor ou o Litrão”, bregadeira que produziu e canta ao lado de Menor Nico, e que soma mais 100 milhões de views no YouTube. Há dois anos dedicado 100% à música, Petter entrou em 2021 com outro sucesso no YouTube, “Minha Crush Me Bloqueou”, repetindo sua parceria com Nico. O vídeo já conta com mais de 10 milhões de views e Petter promete outros sucessos ao longo do ano.

Salvador da Rima

Salvador da Rima. Foto: divulgação.

Gênero: Funk consciente

Fábio Gabriel Araújo Salvador começou sua carreira fazendo versos nas batalhas de rima da cidade de São Paulo. Nascido e criado na zona leste da cidade, Salvador da Rima transita entre o rap e o funk e consagrou seu nome na Batalha da Aldeia, ficando ainda mais conhecido depois do vídeo viral rimando em um vagão do metrô no Rio de Janeiro. O artista é um dos nomes da faixa “Ilusão (Cracolândia)”, que ultrapassou os 120 milhões de views no YouTube, e em 2021 lançará seu primeiro álbum.

Samuel Messias

Samuel Messias. Foto: divulgação.

Gênero: Gospel

O cantor e compositor carioca, Samuel Messias, chamou atenção da gravadora MK Music por meio de uma composição própria, “Prioridade”, que se tornou hit na voz da cantora Midian Lima com mais de 216 milhões de views no vídeo oficial no YouTube. Além de compor, ele revelou uma voz potente e interpretação marcante em seu primeiro EP, “Planos de Deus”. Aos cinco anos já cantava e compunha suas próprias músicas, ainda na adolescência começou a escrever e logo depois fez parte de um grupo vocal, o MeloSweet.

Tarcísio do Acordeon

Tarcísio do Arcodeon. Foto: divulgação.

Gênero: Forró

Tarcísio do Acordeon já é dono de um dos hits de 2021: “Meia noite (você tem meu Whatsapp)”, canção com mais de 50 milhões de views no YouTube, do álbum “Diferente dos iguais”, lançado em dezembro de 2020. Natural de Campos Sales, no sertão do Ceará, o sanfoneiro de 27 anos tem voz sofrida e mistura a batida da pisadinha com o tradicional forró de vaquejada, sua maior influência. Ele também é dono de sucessos como “Nega” e “Roxinho”, e tem tudo para ser um dos grandes nomes do ano, com novas parcerias e hits.

Confira a playlist com todos os artistas no YouTube:

https://music.youtube.com/watch?v=Mpp6XRIzit0&list=RDCLAK5uy_kn20hC4U867jWob1T5kgb0IQ5CJ38Pi8A