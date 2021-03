O cantor Edson, 46, que forma dupla com Hudson, está internado em um hospital particular em Indaiatuba, interior de São Paulo, por complicações da Covid-19. Segundo a assessoria de imprensa do sertanejo, o quadro dele é estável.

Inicialmente, o músico apresentou sintomas leves da doença. “Porém, com a evolução do quadro, Edson buscou os cuidados médicos do Hospital Santa Ignês”, informa em nota a assessoria. Ele está internado desde quarta (3).

O cantor sertanejo Marlon e os apresentadores César Filho e Geraldo Luís são outros famosos que contraíram o novo coronavírus em 2021 e tiveram de ser hospitalizados para tratar a doença.

Após se recuperar, Marlon falou sobre os dias difíceis que passou por conta da Covid-19. “Dias que pensei que não fossem passar, manhãs que achei que não fosse acordar e não teria força para respirar aquilo que de mais abundante temos, o oxigênio!”, escreveu ele no Instagram.

O Brasil enfrenta o pior momento da pandemia, com situações críticas em todas as regiões do país e até mesmo colapsos em algumas áreas. Os níveis de ocupação de UTIs estão acima de 90% em diversas capitais. Nesta quinta (4), pelo 6º dia consecutivo, o país bateu o recorde de média móvel de óbitos, 1.361.São 43 dias com média móvel de mortes acima de 1.000. O recorde anterior da média é de 1.332.

Foram registrados 74.285, terceiro maior número de toda a pandemia, atrás apenas das 74.376 infecções registradas na última quarta e ao recorde do dia 8 de janeiro, com 84.977 infecções, no qual ocorreu uma revisão de dados do Paraná que elevou artificialmente o dado geral de casos do país.