De olho no reality!

A cantora Elba Ramalho, 69, demonstrou apoio a Juliette, a confinada que mais recebeu placas com adjetivos no Jogo da Discórdia realizado na noite desta segunda-feira (22). “Para mim você já é vitoriosa! Imagino como deve estar sendo difícil ser você mesma em meio a tantas máscaras”, começa a artista.

“E ainda dizem por aí que não existe preconceito, inveja e falsidade! Aguente firme, milhões aqui fora te veem como você é, e te amam!”, conclui na publicação em seu Instagram. A advogada e maquiadora foi classificada como a mais possessiva, irônica, sem noção, frágil e indecisa pelos confinados.

Além da artista, Juliette também recebeu o apoio de internautas que subiram a hashtag #ForaFiuk, alegando atitudes desrespeitosas do brother com ela. Após o Jogo da Discórida, advogada bateu 15 milhões de seguidores no Instagram.

A dinâmica realizada também valia um carro, a parte dos adjetivos não influenciava para que avançassem nas fases. Os participantes que ficassem nas posições Conectividade e Design Robusto passaria para uma etapa final, que poderia dar o veículo.

Pocah e Viih Tube passaram para a fase final e tinham que escolher a chave certa para ligar o carro. Por fim, a cantora levou o prêmio da prova patrocinada por uma montadora de carros, após ligar o veículo com a chave de número 3.