A atriz Elizangela, de 67 anos, recebeu alta neste domingo (23) após ter sido internada com sequelas de covid-19 num hospital de Guapimirim (RJ), segundo a prefeitura da cidade informou à reportagem. Apesar de ter retornado para casa, ela ainda está precisando de ajuda de aparelhos de oxigênio para respirar.

Elizangela foi diagnosticada com covid-19 no dia 12 de janeiro após apresentar sintomas gripais. Ela foi orientada a ficar isolada em casa. Na noite de quarta-feira (19), com o agravamento dos sintomas, retornou ao hospital e precisou ser internada. Segundo a prefeitura, ela afirmou que não tomou vacina contra a covid-19.

