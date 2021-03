Com o tema drift, modalidade automobilística que pratica, a festa do líder Fiuk no BBB 21 teve um momento de emoção: “20 e poucos anos”, um dos hits de Fábio Jr., tocou no sistema de som e levou o cantor a homenagear o pai. “Essa é para você, paizão”, disse.

Fábio Jr. gostou da homenagem. “Nossa, que surpresa linda. Te amo muitão, filho”, respondeu em seu Instagram.

Apesar de um início de festa animado, com música e dança, a madrugada teve cenas de choro de alguns participantes. Gil, por exemplo, foi para o Quarto Cordel em determinado momento da festa e chorou sozinho embaixo do edredom.

Durante uma conversa difícil com Arthur, Carla Diaz chorou e logo em seguida deixou o crossfiteiro sozinho na sala. A cena aconteceu após eles discutirem a relação e Arthur revelar que tem dificuldade de se envolver. “Você nem olha na minha cara, parece que eu nem estou na festa”, ela reclamou.

Depois, Arthur revelou a Camila de Lucas que não queria gostar de Carla. A influenciadora, então, o aconselhou a terminar tudo com ela para que ambos parem de sofrer.

A atriz Carla Diaz ficou emocionada também ao ouvir a música “Coração com Buraquinhos”, tema da novela “Chiquititas”, que protagonizou na infância. Sarah, Juliette e Gil dançaramm abraçados com a atriz.