Há um timaço que acompanha bem de pertinho os jogadores da seleção brasileira. Ele é formado pelas esposas dos craques, que conseguem conciliar as constantes mudanças (de cidade, de país, de continente) à sua própria vida profissional e brilhar em áreas diversas.

Marília Nery, mulher do meia Everton Ribeiro, é formada em Publicidade e Propaganda e trabalha como voluntária em hospitais para crianças. Fluente em inglês e ligada à moda, ela é praticamente uma profissional de beach tennis.

Marília forma dupla com Fernanda Bachi, nora de Tite, técnico da seleção, e as duas são consideradas craques no esporte. Protagonista de uma bonita cena de afeto com o marido ao abraçá-lo, chorando, após a conquista da Copa do Brasil, Marília é mãe de Augusto e Antônio, o Tonton, de 2 anos, mascote da torcida do Flamengo.

Por falar em Flamengo, foi nas dependências do clube carioca que a nutricionista Maria Eduarda Fournier conheceu Lucas Paquetá, 25. Paixão fulminante que resultou em casamento, em 2018, com menos de um ano de namoro. Recém-casados, seguiram para a Itália. O jogador, hoje no futebol inglês, havia sido vendido para o Milan.

Maria Eduarda e Paquetá já têm dois filhos, Benício e Fillipo. Ela foi convidada para ser uma das embaixadoras de uma marca de vitaminas do Brasil no Qatar, e já avisou aos seguidores que vai investir na carreira de influenciadora digital enquanto não volta a trabalhar na sua área.

Casada há oito anos com o zagueiro Marquinhos, Carol Cabrino (abaixo) é cantora e em 2008, aos 15 anos, começou a fazer sucesso no Youtube, onde postava vídeos com seus covers. Três anos depois foi chamada para fazer programas de calouros, entre eles o “Jovens talentos”, de Raul Gil, que virou uma espécie de padrinho. O casal tem três filhos.

O lateral Alex Telles e Vitoria Schneider estão juntos desde 2021. Esse é o segundo casamento do zagueiro e o primeiro da artista sertaneja, que por anos fez dupla com a cantora Lola. Após o fim da parceria, ela continuou compondo e algumas de suas músicas já foram gravadas por Felipe Araújo e Simone e Simaria. “Traidor”, de sua autoria, está na trilha da série “Só se for por amor”, com a atriz Lucy Alves.

Anna Mariana (abaixo) conheceu o volante Casemiro quando ele ainda jogava no São Paulo. Ela terminava a faculdade de Administração de Empresas, em 2011 e, dois anos depois, o jogador foi transferido para o futebol espanhol.. Ela fechou uma loja que tinha no Brasil para acompanhá-lo, mudou de ramo e virou maquiadora. Mãe de Sara e Caio, Anna tem gostado da vida de influenciadora e já faz posts em parceria com algumas marcas.

Capitão da seleção, Thiago Silva, 38, é casado há quase duas décadas com Isabelle Silva (abaixo). Juntos há 18 anos, são pais de dois meninos, Isago e Iago. Belle, como gosta de ser chamada, é influenciadora e já manifestou a vontade de abrir um negócio ligado na área da moda.

Aos 39 anos, Daniel Alves está em seu segundo casamento, agora com a top model espanhola Joana Sanz (abaixo). Ela está no auge da carreira e desfila para alguma das grifes mais sofisticadas do mundo. Daniel mantém uma boa relação com a ex-mulher, Dinorah Sant’Ana, que é empresária e sócia do jogador em vários negócios. O lateral tem dois filhos (um casal) de sua primeira união.

Há outra nutricionista no grupo. É Ana Lídia Martins (abaixo), noiva do meia Bruno Guimarães. Juntos há três anos, eles são pais do pequeno Matteo, que nasceu no dia 21 de outubro. Um pouco antes de se tornar pai, o jogador a pediu em casamento, o que vai acontecer no Brasil, no ano que vem.

Meia da seleção brasileira, Fred é casado com a engenheira química Monique Salum (abaixo). Ela chegou a trabalhar no Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear de Minas Gerais. Um pouco antes da pandemia, ela foi voluntária em projetos sociais, entre eles o Criança Feliz Angola, no país africano. Os dois estão juntos desde 2016 e são pais de um menino chamado Benjamin.

Natália Loewe (abaixo) se formou em Medicina no final de 2015, cinco meses depois do seu casamento com o goleiro Alisson. Quando se preparava para se especializar em pediatria, ele foi vendido para a Roma, na Itália, e ela teve que adiar seus planos. O casal tem três filhos: Helena, Matteo e Rafael.