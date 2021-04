Uma das cenas mais aguardadas da novela “Amor de Mãe”, o encontro entre Lurdes (Regina Casé) e o filho Domênico (Chay Suede) mexeu com as redes sociais na noite desta terça-feira (6).

“Meu Deus, arrepiei”, disse um dos internautas ao ver o esperado encontro entre mãe e filho. “Eu perco tudo com Lurdes passando a mão no rosto de Danilo/Domênico, muito amor”, disse outra.

O abraço entre os dois aconteceu após a fuga de Lurdes do cativeiro por meio de uma falha no telhado da casa em que estava, em um sítio alugado por Thelma (Adriane Esteves). Apesar da emoção do encontro, ficou para esta quarta (7) a revelação sobre a verdadeira identidade de Danilo.

Durante a semana, Regina Casé contou que não conseguiu dormir na véspera de gravar a cena.

“Às cinco da manhã eu estava acordada com o coração batendo”, disse. A gravação, no entanto, foi adiada por causa da chuva. “Imagina que depois disso passaram-se 15 dias até ela realmente acontecer. Espero que para vocês seja tão emocionante quanto foi pra gente”.

“Muita emoção né, gente”, ela disse após o capítulo desta terça da novela. Nas redes sociais, o ator Chay Suede (Domênico/Danilo) também falou sobre o assunto. “Quem tá ansioso por esse encontro?”, perguntou antes da cena ir ao ar.