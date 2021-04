Quem vai ser eliminado do Big Brother Brasil (BBB 21)? Após a eliminação de Arthur, Juliette virou líder e um novo paredão já foi formado na casa mais vigiada do Brasil, que está em sua reta final.

No 16º paredão, o público terá que escolher quem vai deixar a casa. Após conquistar a liderança, Juliette mandou Pocah para o paredão.

Emparedada Pocah enfrentou uma novidade no jogo. Como eram apenas 3 opções de voto, ela pôde salvar uma pessoa do paredão e livrou Fiuk, decidindo encarar a berlinda com Gilberto e Camilla de Lucas.

Enquete BBB 21 UOL

O portal UOL realiza uma pesquisa com os internautas para apontar quem deve ser eliminado da casa. É uma votação paralela, não oficial, mas que dá uma ideia de como está o comportamento do público com relação às eliminações. A enquete foi atualizada no início da manhã desta quarta-feira (28)

Quem deve deixar a casa?

Pocah – 66,16%

Camilla de Lucas – 28,63%

Gilberto – 5,21%