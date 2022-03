Lucas, Paulo André e Pedro Scooby são os indicados ao Paredão desta semana no BBB 22 (Globo). Um deles deixa a competição na terça-feira (29), enquanto os outros dois estarão entre os 10 participantes remanescentes do programa. Vote abaixo, na enquete da Tribuna, para quem deve ser eliminado nesta semana!

Paulo André foi indicado ao paredão pela líder Linn da Quebrada, a Lina. Ela disse que não gostaria de indicá-lo, mas ficou sem opções porque o atleta, que era o Anjo da Semana, imunizou Arthur Aguiar, sua primeira opção. A cantora também lembrou que foi votada por P.A. quando ele foi líder.

Na sequência, a casa votou no confessionário. O mais citado pelos colegas foi Lucas, que recebeu 6 votos. Contudo, o segundo mais votado também estaria entre os indicados ao paredão. Esse posto coube a Pedro Scooby, que recebeu apenas 2 votos.

Por fim, Lucas ganhou o direito a um Contragolpe. Ele escolheu Eliezer, repetindo o voto que já havia dado no confessionário.

Na sequência, os emparedados, com exceção do indicado pela líder, puderam participar da Prova Bate e Volta, que livraria um deles do Paredão. Após o sorteio da ordem em que jogariam, os três começaram a disputa.

Na prova, eles precisavam fazer cestas com uma bola, em jogo semelhante ao basquete. Quem fizesse 5 cestas primeira, estaria livre do Paredão. Eliezer foi quem conseguiu o feito, fazendo com que Lucas e Pedro Scooby na berlinda.



CONFIRA QUEM VOTOU EM QUEM NO CONFESSIONÁRIO Paulo André: Lucas

Douglas Silva: Lucas

Pedro Scooby: Lucas

Arthur Aguiar: Lucas

Gustavo: Lucas

Eliezer: Lucas

Eslovênia: Douglas Silva

Lucas: Eliezer

Natália: Pedro Scooby

Jessilane: Pedro Scooby