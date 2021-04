Déa Lúcia Amaral, mãe de Paulo Gustavo, 42, que está internado há 20 dias e segue intubado em tratamento contra a Covid-19, publicou nas redes sociais um vídeo em aparece ao lado do filho em uma apresentação do ator e humorista.

“Meu filho, volta rápido…O palco e seus fãs estão esperando saudosos. Estou com muitas saudades. Te amo”, escreveu ela.

Segundo comunicado da assessoria de imprensa de Paulo Gustavo de domingo (28), o ator vem apresentando sinais de melhora. “A evolução do quadro tem seu tempo necessário e seguimos confiantes em sua recuperação”, informou a nota, na ocasião.

Procurada pela reportagem nesta quinta (1º), a assessoria informou que não há novas atualizações sobre o estado de saúde do humorista.

Dona Hermínia, da série de filmes “Minha Mãe É uma Peça”, é a personagem mais famosa criada por Paulo Gustavo, e foi inspirada em Déa, mãe do ator.

Paulo Gustavo foi internado num hospital privado do Rio no dia 13 de março, após contrair o novo coronavírus. Ele apresentou uma piora em seu quadro de saúde quando precisou ser intubado, informação que foi confirmada no dia 22 de março. Desde então, o ator tem tido uma boa resposta ao tratamento.