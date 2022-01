A nova edição do Big Brother Brasil 2022 (Globo) estreou nesta segunda-feira (17) repleto de novidades. Com o mistério da entrada dos integrantes do Camarote -que aconteceu apenas no fim da noite, com exceção de Jade, Arthur e Linn da Quebrada, que seguem em isolamento devido ao diagnóstico positivo para a Covid-, os brothers e sisters do Pipoca puderam interagir o dia inteiro.

Os dez participantes chegaram na casa mais vigiada do Brasil no início da tarde e aproveitaram para criar mais afinidade. Eles usaram a piscina, jacuzzi, academia e até cozinharam juntos. Durante a refeição, os Pipocas chegaram até falar sobre a união deles contra os Camarotes. Já no programa ao vivo, eles participaram da primeira dinâmica do reality show: o famoso jogo da discórdia.

O apresentador Tadeu Schmidt, 47, pediu para que os novos integrantes trocassem placas com adjetivos e até mesmo flertes. Quem começou o jogo foi o participante Lucas, 31, que deu a placa de “parça” para Luciano, 28. Natália, 22, foi a próxima e entregou “divertido” para Vinicius, 23.

Luciano resolveu usar a placa de “jogador” para descrever Rodrigo, 36, enquanto a médica Laís, 30, também escolheu Rodrigo como o “jogador” da casa. A gaúcha Bárbara, 29, usou a placa “comilão” para definir Eliezer, 31, e Eslovênia, 25, optou por “sincerão” para definir o brother -com quem disse ter criado mais afinidade até agora.

Rodrigo devolveu o bastão para Eslovênia com a plaquinha de “ambiciosa”, e Jessilane, 26, escolheu “debochado” para Vinicius. Por fim, Eliezer retribuiu para Eslovênia com “zoadora” e Vinicius entregou “eu pego” para Rodrigo.

Schmidt ainda trouxe uma reflexão para os brothers que não ganharam placas, o que gerou certo burburinho entre os participantes. Não demorou para que o jogo da discórdia terminasse para que os novos moradores da casa chegassem para embaralhar a dinâmica da casa.

Tiago Abravanel, 34, foi o primeiro Camarote a entrar pela porta da casa. A segunda celebridade que chegou no BBB22 foi Brunna Gonçalves, 30, dançarina, influenciadora e esposa de Ludmilla. A chegada de Pedro Scooby, 33, não foi novidade para o telespectador, mas Tiago e Brunna ficaram surpresos.

Os últimos a entrarem, na sequência, foram Paulo André Camilo, 23, Naiara Azevedo, 32, e Maria, 21. Os brothers logo foram de encontro aos demais.

Em clima de festa, a madrugada desta terça-feira (18) promete trazer muita troca entre os brothers e sisters. Com música alta e bebida alcoólica, os participantes do Camarote e Pipoca estão em um momento de integração; dançando, conversando e trocando suas primeiras impressões do jogo.

