Gilberto vence Sarah na prova do líder da semana do BBB 21 e leva para casa um carro Fiat, na noite desta sexta-feira (19). Após vencer da disputa, o doutorando em economia abraça a aliada no jogo e comemora gritando: “Eu tô rica”.

Na prova, Gilberto e Sarah fizeram um sorteio para ver quem jogava primeiro. Ele foi o primeiro a jogar e escolheu a chave 1, que era a correta, ligou o carro e venceu. Os dois se abraçam e vibraram com a vitória do brother. Sarah ganhou a imunidade.

Com a vitória, Gilberto teve que escolher cinco pessoas para o Vip: Sarah, Fiuk, Juliette, Pocah e Rodolffo.

Após a prova, Viih Tube pega o shorts de Thaís e cheira para provar para o público que ela não fez xixi. “Cheira o furico dela”, diz Pocah. Viih Tube joga o shorts no rosto de Pocah. “Você não tem que provar nada”, diz Camilla de Lucas.

Gilberto e Sarah foram os últimos a deixarem a prova após 13h e 46 minutos e se consagraram vencedores. Segundos antes, Pocah avisou que queria ir ao banheiro, e Juliette concordou em deixar a disputa. A dupla foi a quinta dupla a deixar a prova e Juliette chorou no quarto inconformada com a derrota.

Antes de Pocah e Juliette, a dupla Caio e Rodolffo foi eliminada com 13 horas de prova. As duplas Viih Tube e Thaís e Camilla de Lucas e João Luiz abandonaram a luta pela liderança após 11 horas.

A dupla Carla Diaz e Fiuk, os primeiros a deixarem a Prova do Líder Fiat após 8 horas e, como o apresentador Tiago Leifert havia anunciado, estão indicados ao Paredão.