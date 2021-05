A penúltima noite de BBB 21 (Globo) foi marcada pela emoção. Pela primeira vez desde que entraram na casa, eles receberam mensagens de áudio dos pais, que falaram sobre o orgulho de tê-los em suas vidas.

O que mais chamou a atenção, como não poderia deixar de ser, foi Fábio Jr., pai de Fiuk. O cantor não apenas se dirigiu ao filho, mas às outras duas finalistas, Camilla de Lucas e Juliette. “Zerei a vida”, brincou esta última.

Antes da surpresa, os três falaram com o apresentador Tiago Leifert, que pediu para que eles falassem qual havia sido o ponto forte de cada um dentro do jogo. “Meu ponto forte aqui dentro foi olhar, observar muito bem”, disse Camilla. “Eu entendo quando a gente mora em um lugar que a gente tem que ficar muito atento a tudo o que acontece.”

“Isso também me fez fugir de vários Paredões, porque acabei criando alianças com pessoas que, obviamente tinha a questão sentimental, mas que parecia ser mais próximo ao que eu via como honesto”, concluiu.

Fiuk respondeu em seguida, afirmando que nunca foi cabeça dura: “Talvez tenha sido um ponto”. “Acredito que entrei aqui com o que eu tenho, que é sensibilidade e transparência”, afirmou. “Sempre fui muito fiel a isso. Nunca me senti o dono da razão aqui, mas sempre fui muito transparente.”

Por último, Juliette falou sobre sua trajetória. “Entrei aqui achando que ia arrasar, que meu ponto forte seria a empatia”, admitiu. “Aprendi muito a me colocar no lugar do outro antes de julgar. Ouvir as pessoas antes de me posicionar. Jurava que a empatia ia me levar longe, quando cheguei aqui percebi que não era fácil, que as pessoas não queriam ouvir e ter o acolhimento que eu queria dar.”

“Quando vi que as pessoas não queriam, eu me perdi. E me perdi de mim”, comentou. “Fiquei desesperada, não conseguia ser eu. Depois fui me resgatando aos poucos.”