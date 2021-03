Fabio Porchat, 37, disse que está isolado em casa após exame realizado no sábado (6) apontar que ele teria contraído o novo coronavírus. No entanto, o apresentador afirmou que fez outro teste nesta segunda-feira (8) que deu negativo. “É possível que o [primeiro] tenha dado um falso positivo”, revelou ele, em vídeos no Stories do Instagram.

O apresentador disse que não apresentou sintomas e que vai permanecer isolado até pelo menos quarta (10), quando fará um novo exame. “De qualquer forma, estou aqui em casa trancadinho, fechadinho. Quarta eu dou notícias.”

Porchat também explicou que não apresentou o programa Papo de Segunda, do GNT, justamente pela suspeita de ter contraído a doença. “Estou bem, estou saudável. Qualquer pessoa que eu entrei em contato em algum momento também deu negativo. Então, é muito possível que seja falso positivo mesmo”, disse.