O próximo sábado, 27 de novembro, será histórico para os fãs de rock de Curitiba. A banda Faichecleres voltou com a sua formação clássica para um único show no Basement Pub (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1212), a partir das 21h.

Formada por Giovanni Caruso (baixo e voz), Marcos Gonzatto (guitarra e voz) e Tuba Caruso (bateria), a Faichecleres tem feito shows ocasionais nos últimos anos, já que o guitarrista Marcos Gonzatto mora em Londres e os outros músicos estão com projetos diferentes.

A banda ficou marcada no início dos anos 2000 pelos clássicos álbuns Indecente, Imoral e Sem-Vergonha e A Calçada da Fama. A Tribuna do Paraná conversou com o baterista Tuba Caruso, que destacou a expectativa para esse reencontro.

“Estamos muito felizes por tocar juntos. Nós gostamos, nos divertimos. Temos um projeto de lançar um material novo. Editei alguns clipes de músicas já gravadas, também pretendo lançar um mini-documentário”, disse Tuba Caruso.

“Temos planos de lançar mais um disco mais para frente. O Faichecleres continua. Estamos na ativa. Devagar e sempre”, completa o baterista.

Os ingressos para o show da Faichecleres estão disponíveis no link por R$ 70.