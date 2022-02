Muitos famosos prestaram sua solidariedade para Natália, que, na noite de segunda-feira (14), foi a mais atacada em um jogo da discórdia com direito a acusações e água suja na cabeça no Big Brother Brasil 22 (Globo). No momento em que Maria jogava água nela, bateu com o balde em sua cabeça. Maria foi eliminada do jogo no início da desta desta terça-feira.

Não foram poucas as publicações de apoio. A atriz Cris Vianna fez um longo texto em que deixou registrado seu carinho por Natália. “Como mulher preta com uma história tão cheia de luta, sei que é ainda mais difícil pra você estar confinada com tanta gente e se sentir tão sozinha. Aqui fora tem muita gente que torce por você”, publicou.

Na mesma publicação, a atriz Carla Daniel disse que foi uma “humilhação o que ela passou”. “Perderam a noção. Meu voto de vencedora é para ela”, respondeu.

Depois de uma postagem da ex-participante Lumena Aleluia sobre o ato de Maria de bater com o balde em Natália, Karol Conká, participante da última edição e que registrou o maior recorde de rejeição da história do BBB, comentou que nem mesmo ela “no auge da animosidade foi tão agressiva”.

A atriz Ingrid Guimarães comentou pelas redes sociais que uma mulher ser julgada e receber um balde na cabeça não é entretenimento, mas crueldade. “Existe um limite entre entretenimento e mau gosto”, postou.

Vencedora da última edição, Juliette Freire revelou que estava preocupada com os rumos que uma possível perseguição a Natália estava tomando. Ao todo, ela levou quatro banhos de água suja no jogo ao vivo.

“Evito falar muito de BBB, mas as cenas de ontem me deixaram angustiada. Muito feio”, publicou. O ator Micael opinou que “Maria fez de propósito. E por ela falar ‘Bem feito’, comprovou”.

Naiara Azevedo, que acabou de deixar a competição, escreveu que Maria se excedeu e errou na mão. “Às vezes a gente precisa dar uma segurada na emoção! Agressividade não é aceitável. Fica a dica”, postou.

Na manhã desta terça-feira (15), antes de ser eliminada, Maria confidenciou no Raio-X que quando aceitou ir ao Big Brother Brasil sabia que tinha tendência a ser agressiva nas palavras e expressões, mas negou que seja violenta.

Segundo ela, o ato no Jogo da Discórdia da noite de segunda (14) em que bateu com o balde na cabeça de Natália a deixou preocupada. “Já pedi desculpas a ela e venho agora pedir publicamente. Vou começar a observar o que tem me levado a esse lugar [de agressividade]”, disse.