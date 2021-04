A indicação de Viih Tube para o Paredão do Big Brother Brasil 21 (Globo) movimentou as redes sociais no início da madrugada desta sexta-feira (23), inclusive com vários famosos comemorando a primeira berlinda da influenciadora. “Aconteceu!! Aconteceu, meu Deus do céu, aconteceu”, vibrou o também influenciador Felipe Neto.

Viih Tube foi indicada pelo voto da casa e vai disputar a permanência no BBB 21 com Gilberto (indicado por Pocah) e Fiuk, que foi para o Paredão no contragolpe da influenciadora. É o primeiro Paredão da influenciadora, que até agora vinha escapando dos votos dos jogadores.

Outra celebridade que escancarou a torcida contra Viih Tube foi o cantor Wesley Safadão. Ele postou nas redes sociais fotos ilustrativas de mãos inchadas de tanto votar na influenciadora. “O Brasil no domingo, depois de tanto votar na Viih Tube”, brincou.

A vereadora Erika Hilton (PSOL-SP) também se manifestou sobre o Paredão com a influenciadora. “Agora é hora de dormir e sonhar com a Viih Tube quebrando o terceiro recorde consecutivo do BBB 21”, disse.

O recorde de rejeição até o momento é o da rapper Karol Conká. Ela foi eliminada no quarto Paredão com 99,17% dos votos do público.

Já o poeta Fabrício Carpinejar usou as redes sociais para fazer uma análise da performance de Arthur, jogador que deu o voto decisivo para a indicação de Viih Tube. “Ele fez um xeque-mate e roubou o posto de melhor jogador. Era vilão, sobreviveu a cinco paredões, virou antagonista da casa e agora se candidata a ser finalista”, afirmou.

A votação popular será realizada até domingo (25), quando mais um brother deixará a casa. Na sequência, haverá mais uma Prova do Líder, com formação de uma nova berlinda. O BBB 21 chega ao fim no dia 4 de maio.