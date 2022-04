A apresentadora Ana Maria Braga, 73, revelou na manhã desta quinta-feira (14) que o programa Encontro (Globo) passará a ser gravado nos estúdios da Globo em São Paulo. “O Encontro passa a ser gravado em São Paulo”, afirmou ela no Mais Você. Nesta manhã Fátima Bernardes anunciou que deixará a atração diária para se dedicar ao The Voice. O Encontro ficará sob responsabilidade de Patrícia Poeta.

“Vamos ter uma vizinhança boa”, completou a apresentadora. “Não é uma dança das cadeiras, é um consenso e desejo de cada um de poder fazer coisas diferentes”, disse ela sobre a mudança da apresentação do programa, que passa de Fátima Bernardes para Patrícia Poeta.

“Desejo tudo de bom para essa minha vizinha de horário, futuramente no comando do The Voice. E desejo muito sucesso para a Patrícia Poeta“, finalizou Ana Maria, que contou ainda que as mudanças não serão imediatas e devem acontecer em alguns meses.

A Globo confirmou nesta quarta-feira (13) a saída de Fátima Bernardes do Encontro, programa que ela comanda desde 2012. Porém, a apresentadora não está se despedindo da emissora. Segundo comunicado, ela vai assumir o talent show The Voice Brasil.

A mudança ocorrerá logo após o aniversário de 10 anos do matinal, em julho. Ela acarretará uma dança das cadeiras na emissora, com Patrícia Poeta ficando como titular do Encontro e deixando o É de Casa, que ela apresentava. Manoel Soares fará dupla com ela.

Com isso, a jornalista Maria Beltrão, que estava na GloboNews, passa a ocupar a vaga de Patrícia no programa das manhãs de sábado. Até então, ela comandava o Estúdio i, no canal pago. Com a novidade, Andréia Sadi comandará a atração.

