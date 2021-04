Faustão, 70, adiantou neste domingo (4) que em cerca de um mês deve estrear a edição especial da Dança dos Famosos. “Vem aí, em maio, a Super Dança dos Famosos 2021, a reunião dos melhores de cada temporada”, anunciou no palco do Domingão do Faustão.

Conforme antecipou a coluna Zapping, assinada por Cristina Padiglione, a proposta é reunir os três melhores pares de cada uma das 18 temporadas que já ocorreram até aqui e promover uma eliminação pelo sistema mata-mata.

A cada domingo, um casal vencedor elimina outro e segue na competição na semana seguinte, com outro par. Os primeiros detalhes começaram a ser traçados em reunião entre Fausto Silva e os diretores Ricardo Waddington, responsável pelo entretenimento da Globo, e Boninho, que diretor de núcleo do programa.

Desde sua estreia no Domingão, o quadro já teve 18 temporadas do quadro, com 188 famosos competindo. Também passaram por lá 125 professores e cerca de 500 jurados.

A Globo confirmou em janeiro que a parceria entre a emissora e Fausto Silva se encerrará ao final de 2021 e o apresentador vai deixar a Globo após 32 anos. Porém, diz que a decisão foi dele.

“Diante da decisão do apresentador de encerrar sua jornada à frente de programas semanais, só cabe à TV Globo respeitar e aplaudir a história que ele construiu”, diz. A emissora revela ainda que pretende fazer da atual temporada a melhor da história do Domingão de Faustão.

“Ao longo dos próximos meses, a empresa vai reunir a sua comunidade criativa para definir qual dos projetos em discussão para o domingo é o mais adequado aos desafios de 2022 e a seu compromisso permanente com a inovação.”

“Nestes mais de 30 anos de parceria, a TV Globo e o apresentador Fausto Silva sempre conversaram sobre novas oportunidades e inovações. Foi assim também nas últimas semanas, quando teve início o último ano do atual contrato”, revela outro trecho do comunicado.

Faustão decidiu que segue na empresa até o final do ano, quando vence o seu contrato, que não será renovado. A Globo vai mudar toda a programação de domingo, a partir de 2022. Ricardo Waddington, que assumiu como diretor de Entretenimento em dezembro no lugar de Carlos Henrique Schroder, chegou a oferecer ao apresentador uma atração nas noites de quinta, por volta das 23h, mas Faustão não aceitou.

O apresentador estreou na Globo já com o Domingão, em março de 1989. Ele começou a carreira no rádio e se destacou na TV ao comandar o programa Perdidos na Noite, que estreou em 1984 na Gazeta, e também foi exibido na Record e na Bandeirantes.