A festa desta sexta-feira (26) no BBB21 preencheu com sucesso quase todas as regras de uma madrugada de música e álcool no maior reality show do país: teve show do cantor famoso, brothers perdendo estalecas, surtos e participantes aproveitando a madrugada para tentar se safar do paredão da semana.

Mas tudo começou em clima de paz e amor na noite patrocinada pelas Americanas. Depois de um show do cantor Thiaguinho, que fez a casa dançar com hits como “Caraca, Muleke” e “Sou o Cara Pra Você”, rolou até abraço coletivo e guerra de espuma –a marca enviou um kit com sprays e confetes que acabou rendendo brincadeiras que fizeram com que Camilla de Lucas e Fiuk perdessem 50 estalecas.

O brother, aliás, foi alvo de comentários de Thaís, com quem ele trocou beijos no começo do reality. A relação nunca vingou apesar da vontade da sister, que, durante a festa, pediu para Lumena tentar descobrir o que se passa na cabeça do filho de Fábio Jr.. “Estou levando como um amigo. Mas o que eu fico pensando é: ele acha que eu vou me apaixonar por ele?”, questionou-se a cirurgiã-dentista.

A festa só começou a esquentar quando Caio ouviu a conversa entre Projota e Lumena e descobriu que o rapper falava sobre ele. Ele logo foi repassar para Sarah e Rodolffo. “Vocês sabem qual é o principal motivo para a gente ter que ir na Lumena? Porque eu acabei de ver o Projota falando para ela que vamos votar nela”, disse o fazendeiro. “O Projota vai sair porque está cavando a cova dele. Se ele ficasse calado, o povo acreditava que ele era um cara legal”, rebateu Sarah.

Em outra conversa, o cantor ainda soltou para Viih Tube que a baiana se afastou dele. “A Lu saiu do meu grupo, tentou se enturmar com todo mundo. Se ela tivesse ficado comigo e a gente fosse se defender, a gente teria mais número”, disse. Ligeira, a YouTuber logo foi repassar informações para o líder João Luiz, sugerindo que o mineiro o indicasse.

Outro na mira do paredão é Arthur, cogitado por Lumena e Thaís, que tentam escapar da berlinda –a última, inclusive, chorou com medo de ser indicada e passou a noite tentando costurar alianças. “Eu estou pensando estrategicamente em direcionar em uma pessoa. Por isso que eu pensei no Arthur, porque eu sei que ele vai receber outros votos”, disse a baiana para Thaís.

O crossfiteiro percebeu a movimentação da casa e fez comentários agressivos, como “eu queria ser muito a pessoa que eu era há dois anos, eu tinha saído na primeira semana por matar alguém de pancada aqui dentro”.