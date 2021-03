Vitória Brenner, filha do ator Gerson Brenner, 61, criou uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro para comprar um carro adaptado para o pai, que vive há 23 anos em uma cadeira de rodas. Ela compartilhou um vídeo nesta terça-feira (9) no Instagram fazendo apelo para os fãs ajudarem a arrecadar R$ 150 mil.

A jovem disse que cresceu com o pai sendo cadeirante e com complicações cerebrais, que comprometem a vida dele de todas as formas possíveis. Emocionada, Vitória contou que conheceu o pai com oito anos de idade porque antes a comunicação era difícil e falava com ele por telegrama. “Hoje eu tenho a possibilidade de fazer algo por ele sem saber se isso vai dar certo”, disse, chorando.

A filha de Brenner disse o pai está há 23 anos em uma cadeira de rodas e que a vida dele mudou completamente, “da água para o vinho”, e que as coisas não têm sido fáceis. Ela elogiou a atual mulher do pai dizendo que ela é “uma pessoa incrível, mas que não tem capacidade financeira para tudo o que ele merece”.

“Meu pai está há 23 anos sem sabe o que é colocar o pé na rua, é ir a um parque, ir na praia. Meu pai só sai de casa quando tem alguma complicação e precisa ir para o hospital e isso é muito difícil porque ele sempre foi um cara muito ativo”, explicou.

ENTENDA O CASO

O ator teve lesões cerebrais provocadas por um tiro após tentativa de assalto na rodovia Ayrton Senna quando viajava de São Paulo para o Rio de Janeiro, em 1998, para gravação de sua última cena na novela “Corpo Dourado” (Globo). Intérprete do personagem Jorginho, o ator tinha 38 anos quando a bala atravessou o lado esquerdo do cérebro e ficou alojada na altura da nuca.

Gerson Brenner é o nome artístico de Gérson dos Santos Oliveira. Nos anos 1980, ele estudou economia e comunicação social, sem concluir nenhum dos dois cursos. Um dos trabalhos mais conhecidos do ator foi com seu personagem Gérson Geovanni, em “Rainha da Sucata” (Globo, 1990).