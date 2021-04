Os três filhos do apresentador Gugu Liberato, morto em 2019, participaram do Altas Horas (Globo) na noite deste sábado (24) para divulgar a Rede Gugu de Boas Notícias, iniciativa que usará as redes sociais do pai para divulgar fatos positivos.

João Augusto, Marina e Sofia Liberato explicaram que esse tipo de divulgação era um desejo antigo de Gugu e que encaram a iniciativa como um presente de aniversário para o pai. O apresentador teria feito 62 anos no dia 10 de abril.

Durante o programa, João Augusto, 19, o filho mais velho, lembrou a morte do pai como um momento muito difícil para a família. “Ninguém estava esperando, então esse também é um modo de mostrar que é isso que ele sempre foi. Ele sempre foi positivo, demonstrava alegria, felicidade”, disse.

Os três filhos falaram também sobre o futuro nos Estados Unidos, onde moram. João Augusto pensa em seguir os passos do pai e planeja estudar comunicação. Ele tem vontade de ser apresentador de televisão, como Gugu. As gêmeas Marina e Sofia, 17, tem planos diferentes. A primeira quer cursar cinema e a segunda administração. Marina também já revelou planos de trabalhar na televisão, mas não como apresentadora.

A ideia da rede de notícias positivas que eles acabam de lançar é compartilhar diariamente histórias transformadoras no Brasil e no mundo, indicar lugares, livros, filmes e ações inspiradoras, além de informações em áreas como saúde, educação e sustentabilidade.

Gugu Liberato morreu no dia 10 de novembro de 2019. Ele foi vítima de um acidente na mansão em que morava em Orlando, nos Estados Unidos.

No dia em que ele completaria 62 anos, a ex-mulher, Rose Miriam, fez uma sequência de publicações em seu Instagram em homenagem ao pai de seus três filhos. “Meu eterno amor. E a ele minha eterna gratidão”, afirmou, ao postar uma foto do casal com João Augusto, Marina e Sofia. “Amor verdadeiro… Meu querido amor… Que Deus te proteja e te guarde”, completou Rose.

O chef de cozinha Thiago Salvático também lembrou a data. Apontado como namorado do apresentador, ele afirmou nas redes sociais que gostaria de rever o artista. “Te amo para sempre, feliz aniversário”, postou.